Health Department inspections: Dec. 12-16
The city of Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health inspections are performed more frequently by the Health Department. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|7-ELEVEN CONVENIENCE STORE 32914
|6122
|BROADWAY
|12/14/2016
|73
|BIRRIERIA AGUINAGA
|105
|MAIN
|12/15/2016
|66
|CLASSICAL CENTER AT VIAL
|126
|CREEKVIEW
|12/12/2016
|96
|CRISTINA’S FINE MEXICAN REST.
|4170
|LAVON
|12/14/2016
|86
|EAST WEST GENERAL STORE
|6541
|DUCK CREEK
|12/13/2016
|63
|FRANKIE’S PLACE
|1914
|PLANO
|12/13/2016
|60
|GARLAND HIGH SCHOOL
|310
|GARLAND
|12/14/2016
|89
|GOL FOOD MART
|717
|FIFTH
|12/12/2016
|89
|GOLD MINE RESTAURANT
|3127
|FIRST
|12/15/2016
|65
|HELLA TEMPLE
|2121
|ROWLETT
|12/16/2016
|62
|HIEP THAI FOOD STORES
|3347
|WALNUT
|12/14/2016
|80
|58
|HOLIDAY INN
|5110
|GEORGE BUSH
|12/12/2016
|85
|HOOTERS
|4781
|BASS PRO
|12/15/2016
|66
|IL TEXAS CHARTER HIGH SCHOOL
|4413
|SHILOH
|12/15/2016
|85
|KFC #J625008
|5836
|BROADWAY
|12/13/2016
|82
|LA XANH
|3575
|WALNUT
|12/12/2016
|73
|LAKEVIEW CENTENNIAL HIGH SCHOOL
|3505
|HAYMAN
|12/12/2016
|93
|MCDONALD’S #28621
|5302
|GARLAND
|12/13/2016
|89
|MI COMIDA HONDUREÑA RESTAURANT
|220
|KINGSLEY
|12/12/2016
|73
|MONTCLAIR ESTATES
|801
|LA PRADA
|12/12/2016
|81
|NAAMAN FOREST HIGH SCHOOL
|4843
|NAAMAN FOREST
|12/15/2016
|94
|NEW TRUONG NGUYEN SUPERMARKET
|3555
|WALNUT
|12/15/2016
|63
|NORTH GARLAND HIGH SCHOOL
|2109
|BUCKINGHAM
|12/13/2016
|94
|O’BANION MIDDLE SCHOOL
|700
|BIRCHWOOD
|12/12/2016
|85
|OCEAN BUFFET
|1328
|CENTERVILLE
|12/12/2016
|53
|OLD CHICAGO PIZZA & TAPROOM
|1380
|CENTERVILLE
|12/13/2016
|74
|ONE STOP FOOD STORE #1
|3805
|WALNUT
|12/12/2016
|91
|74
|OUR PLACE @ GARLAND HIGH SCHOOL
|310
|GARLAND
|12/14/2016
|98
|PEI WEI ASIAN DINER
|4170
|LAVON
|12/14/2016
|77
|PUPUSERIA Y TAQUERIA CLEMENTE’S DELIGHT
|717
|FIFTH
|12/12/2016
|79
|SMOKIN’ HOT GRILL & CHILL, LLC
|1016
|LAVON
|12/15/2016
|70
|SOUTHWEST FARMERS MARKET
|4460
|WALNUT
|12/14/2016
|82
|75
|72
|SSS INTERNATIONAL INC. #5
|310
|BARNES
|12/15/2016
|91
|STARBUCKS COFFEE #9932
|4280
|LAVON
|12/13/2016
|93
|TEXANS CAN ACADEMIES
|2256
|ARAPAHO
|12/16/2016
|94
|THAI NOODLE WAVE
|5129
|GARLAND
|12/13/2016
|67
|WENDY’S #8533
|501
|INTERSTATE 30
|12/14/2016
|82
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report