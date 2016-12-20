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Health Department inspections: Dec. 12-16 

Posted: 6:28 pm, December 20, 2016 by Kim Everett
stores

The city of Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health inspections are performed more frequently by the Health Department. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE 32914 6122 BROADWAY 12/14/2016 73
BIRRIERIA AGUINAGA 105 MAIN 12/15/2016 66
CLASSICAL CENTER AT VIAL 126 CREEKVIEW 12/12/2016 96
CRISTINA’S FINE MEXICAN REST. 4170 LAVON 12/14/2016 86
EAST WEST GENERAL STORE 6541 DUCK CREEK 12/13/2016 63
FRANKIE’S PLACE 1914 PLANO 12/13/2016 60
GARLAND HIGH SCHOOL 310 GARLAND 12/14/2016 89
GOL FOOD MART 717 FIFTH 12/12/2016 89
GOLD MINE RESTAURANT 3127 FIRST 12/15/2016 65
HELLA TEMPLE 2121 ROWLETT 12/16/2016 62
HIEP THAI FOOD STORES 3347 WALNUT 12/14/2016 80
58
HOLIDAY INN 5110 GEORGE BUSH 12/12/2016 85
HOOTERS 4781 BASS PRO 12/15/2016 66
IL TEXAS CHARTER HIGH SCHOOL 4413 SHILOH 12/15/2016 85
KFC #J625008 5836 BROADWAY 12/13/2016 82
LA XANH 3575 WALNUT 12/12/2016 73
LAKEVIEW CENTENNIAL HIGH SCHOOL 3505 HAYMAN 12/12/2016 93
MCDONALD’S #28621 5302 GARLAND 12/13/2016 89
MI COMIDA HONDUREÑA RESTAURANT 220 KINGSLEY 12/12/2016 73
MONTCLAIR ESTATES 801 LA PRADA 12/12/2016 81
NAAMAN FOREST HIGH SCHOOL 4843 NAAMAN FOREST 12/15/2016 94
NEW TRUONG NGUYEN SUPERMARKET 3555 WALNUT 12/15/2016 63
NORTH GARLAND HIGH SCHOOL 2109 BUCKINGHAM 12/13/2016 94
O’BANION MIDDLE SCHOOL 700 BIRCHWOOD 12/12/2016 85
OCEAN BUFFET 1328 CENTERVILLE 12/12/2016 53
OLD CHICAGO PIZZA & TAPROOM 1380 CENTERVILLE 12/13/2016 74
ONE STOP FOOD STORE #1 3805 WALNUT 12/12/2016 91
74
OUR PLACE @ GARLAND HIGH SCHOOL 310 GARLAND 12/14/2016 98
PEI WEI ASIAN DINER 4170 LAVON 12/14/2016 77
PUPUSERIA Y TAQUERIA CLEMENTE’S DELIGHT 717 FIFTH 12/12/2016 79
SMOKIN’ HOT GRILL & CHILL, LLC 1016 LAVON 12/15/2016 70
SOUTHWEST FARMERS MARKET 4460 WALNUT 12/14/2016 82
75
72
SSS INTERNATIONAL INC. #5 310 BARNES 12/15/2016 91
STARBUCKS COFFEE #9932 4280 LAVON 12/13/2016 93
TEXANS CAN ACADEMIES 2256 ARAPAHO 12/16/2016 94
THAI NOODLE WAVE 5129 GARLAND 12/13/2016 67
WENDY’S #8533 501 INTERSTATE 30 12/14/2016 82

 

Posted in:  Health/Safety
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