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Health Department inspections: Feb. 

Posted: 11:17 pm, March 6, 2017 by Kim Everett
health

The city of Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health inspections are performed more frequently by the Health Department. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE 39444B 501 INTERSTATE 30 2/27/2017 77
A DASH IN GROCERY 2445 GOLDFINCH 2/28/2017 83
B & B FOOD STORE 1141 WALNUT 2/27/2017 95
87
BRADFIELD ELEMENTARY SCHOOL 3817 BUCKNELL 2/27/2017 99
CAFE LAS BRISAS 1002 MARION 2/27/2017 71
CALDWELL ELEMENTARY SCHOOL 3400 SATURN 2/28/2017 97
HENDERSON CHICKEN 801 CENTERVILLE 3/2/2017 75
J & B CONVENIENCE STORE 2418 JUPITER 3/2/2017 94
42
JACK IN THE BOX #3771 4015 BOBTOWN 3/2/2017 89
JONATHAN’S PLACE #6035 6035 DUCK CREEK 2/28/2017 76
JONATHAN’S PLACE #6045 6045 DUCK CREEK 2/28/2017 76
JONATHAN’S PLACE #6055 6055 DUCK CREEK 2/28/2017 81
JT CAJUN SEAFOOD & WINGS 480 INTERSTATE 30 2/27/2017 55
JUPITER RD EXXON 3080 JUPITER 3/3/2017 66
LEGEND OAKS HEALTHCARE & REHAB 2625 BELTLINE 2/28/2017 91
MIRCH MASALA 4550 BUCKINGHAM 3/2/2017 71
MOE’S SOUTHWEST GRILL 5949 BROADWAY 3/2/2017 85
MONTERREY TAQUERIAS 901 BELTLINE 3/2/2017 43
NANAK SUBZI MANDI 4550 BUCKINGHAM 3/2/2017 73
NEW TRUONG NGUYEN SUPERMARKET 3555 WALNUT 3/2/2017 73
PIZZA HUT #744122 5335 BROADWAY 2/27/2017 90
PIZZA PATRON #97 1501 MILLER 2/27/2017 75
PUPUSERIA LILIAN 2410 MILLER 2/28/2017 66
RICK’S BBQ 1417 JUPITER 3/2/2017 60
SCOTTY P’S HAMBURGERS GARLAND 4280 LAVON 2/28/2017 90
SHARI’S BERRIES 2600 MCCREE 2/27/2017 89
SUBWAY #62989 1501 MILLER 3/3/2017 92
SUNDIAS FRESH 6531 DUCK CREEK 2/28/2017 83
TEXAS LAND & CATTLE STEAK HOUSE 4881 BASS PRO 2/28/2017 62
THAI NOODLE WAVE 5129 GARLAND 3/2/2017 63
TIENDA HONDURAS MAYA 2602 WALNUT 2/28/2017 62
TOM YUM THAI RESTAURANT 3313 BELTLINE 2/27/2017 73
TONY’S CRAWFISH & BANH CUON THANG LONG 3347 BELTLINE 2/27/2017 46

 

Posted in:  Health/Safety
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