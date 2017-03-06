Health Department inspections: Feb.
The city of Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health inspections are performed more frequently by the Health Department. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|7-ELEVEN CONVENIENCE STORE 39444B
|501
|INTERSTATE 30
|2/27/2017
|77
|A DASH IN GROCERY
|2445
|GOLDFINCH
|2/28/2017
|83
|B & B FOOD STORE
|1141
|WALNUT
|2/27/2017
|95
|87
|BRADFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|3817
|BUCKNELL
|2/27/2017
|99
|CAFE LAS BRISAS
|1002
|MARION
|2/27/2017
|71
|CALDWELL ELEMENTARY SCHOOL
|3400
|SATURN
|2/28/2017
|97
|HENDERSON CHICKEN
|801
|CENTERVILLE
|3/2/2017
|75
|J & B CONVENIENCE STORE
|2418
|JUPITER
|3/2/2017
|94
|42
|JACK IN THE BOX #3771
|4015
|BOBTOWN
|3/2/2017
|89
|JONATHAN’S PLACE #6035
|6035
|DUCK CREEK
|2/28/2017
|76
|JONATHAN’S PLACE #6045
|6045
|DUCK CREEK
|2/28/2017
|76
|JONATHAN’S PLACE #6055
|6055
|DUCK CREEK
|2/28/2017
|81
|JT CAJUN SEAFOOD & WINGS
|480
|INTERSTATE 30
|2/27/2017
|55
|JUPITER RD EXXON
|3080
|JUPITER
|3/3/2017
|66
|LEGEND OAKS HEALTHCARE & REHAB
|2625
|BELTLINE
|2/28/2017
|91
|MIRCH MASALA
|4550
|BUCKINGHAM
|3/2/2017
|71
|MOE’S SOUTHWEST GRILL
|5949
|BROADWAY
|3/2/2017
|85
|MONTERREY TAQUERIAS
|901
|BELTLINE
|3/2/2017
|43
|NANAK SUBZI MANDI
|4550
|BUCKINGHAM
|3/2/2017
|73
|NEW TRUONG NGUYEN SUPERMARKET
|3555
|WALNUT
|3/2/2017
|73
|PIZZA HUT #744122
|5335
|BROADWAY
|2/27/2017
|90
|PIZZA PATRON #97
|1501
|MILLER
|2/27/2017
|75
|PUPUSERIA LILIAN
|2410
|MILLER
|2/28/2017
|66
|RICK’S BBQ
|1417
|JUPITER
|3/2/2017
|60
|SCOTTY P’S HAMBURGERS GARLAND
|4280
|LAVON
|2/28/2017
|90
|SHARI’S BERRIES
|2600
|MCCREE
|2/27/2017
|89
|SUBWAY #62989
|1501
|MILLER
|3/3/2017
|92
|SUNDIAS FRESH
|6531
|DUCK CREEK
|2/28/2017
|83
|TEXAS LAND & CATTLE STEAK HOUSE
|4881
|BASS PRO
|2/28/2017
|62
|THAI NOODLE WAVE
|5129
|GARLAND
|3/2/2017
|63
|TIENDA HONDURAS MAYA
|2602
|WALNUT
|2/28/2017
|62
|TOM YUM THAI RESTAURANT
|3313
|BELTLINE
|2/27/2017
|73
|TONY’S CRAWFISH & BANH CUON THANG LONG
|3347
|BELTLINE
|2/27/2017
|46
Posted in: Health/Safety