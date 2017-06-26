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Health Department inspections: June 19-23 

Posted: 8:44 pm, June 26, 2017 by Kim Everett
inspections

The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
7-ELEVEN CONVENIENCE ST. #35393A 2510 BELTLINE 6/23/2017 71
ALLSTAR DONUTS 1546 ROWLETT 6/21/2017 49
ANTOJITOS HONDUREÑOS 1718 FIRST 6/21/2017 68
APPLEBEE’S RESTAURANT 1440 EASTGATE 6/23/2017 59
BURGER ISLAND 1529 BUCKINGHAM 6/21/2017 73
BURGERLAND 3035 SHILOH 6/20/2017 51
CAFE PARIS 4413 WALNUT 6/20/2017 86
CHOPSTICK EXPRESS 2321 WALNUT 6/22/2017 63
DEL RANCHO 220 KINGSLEY 6/19/2017 64
DONUT PALACE #1 1605 BUCKINGHAM 6/20/2017 73
EL PAISA THE ORIGINAL TACO STAND 2227 WALNUT 6/22/2017 62
EL RANCHO #26 1540 FIRST 6/20/2017 79
E-Z MART #486 4102 BOBTOWN 6/22/2017 61
FANTASY CRAB INC 4460 WALNUT 6/20/2017 70
GARLAND HOMEBOY’S 450 INTERST. 30 6/21/2017 66
GENGHIS GRILL-MONGOLIAN STIRFRY 215 CONEFLOWER 6/21/2017 79
GLORIA’S RESTAURANT 360 CONEFLOWER 6/21/2017 84
GRANDY’S #733 145 GARLAND 6/19/2017 70
HANA JAPANESE HIBACHI & SUSHI 1201 BELTLINE 6/19/2017 57
HU THIEU MY THO 3347 WALNUT 6/21/2017 50
LA FRANCAISE FRENCH BAKERY 201 GOLD 6/21/2017 88
LA PAISANITA TACOS 110 FIRST 6/20/2017 81
LOS CORRALES MEXICAN CUISINE 1449 JUPITER 6/20/2017 50
MI PUEBLITO COLOMBIANO 2030 BUCKINGHAM 6/20/2017 52
OCEAN BUFFET 1328 CENTERVILLE 6/21/2017 70
PEPPERS TACO INC. 1818 NORTHWEST 6/22/2017 55
QUOC HUONG RESTAURANT 3112 JUPITER 6/20/2017 65
SKILLMAN WOK 565 OATES 6/20/2017 65
TACO CASA 6118 BROADWAY 6/22/2017 75
TEXACO FOOD MART 3501 FOREST 6/21/2017 95
THAI NOODLE WAVE 5129 GARLAND 6/22/2017 73
THE URBAN GRILL 6850 SHILOH 6/22/2017 72
VIDA SALUDABLE 1311 MARKETPLACE 6/20/2017 78
WESTLAKE SKATE CENTER 413 YALE 6/23/2017 93
YOUR STOP 2433 PARKCREST 6/20/2017 84
Posted in:  Health/Safety
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