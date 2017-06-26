Health Department inspections: June 19-23
The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|7-ELEVEN CONVENIENCE ST. #35393A
|2510
|BELTLINE
|6/23/2017
|71
|ALLSTAR DONUTS
|1546
|ROWLETT
|6/21/2017
|49
|ANTOJITOS HONDUREÑOS
|1718
|FIRST
|6/21/2017
|68
|APPLEBEE’S RESTAURANT
|1440
|EASTGATE
|6/23/2017
|59
|BURGER ISLAND
|1529
|BUCKINGHAM
|6/21/2017
|73
|BURGERLAND
|3035
|SHILOH
|6/20/2017
|51
|CAFE PARIS
|4413
|WALNUT
|6/20/2017
|86
|CHOPSTICK EXPRESS
|2321
|WALNUT
|6/22/2017
|63
|DEL RANCHO
|220
|KINGSLEY
|6/19/2017
|64
|DONUT PALACE #1
|1605
|BUCKINGHAM
|6/20/2017
|73
|EL PAISA THE ORIGINAL TACO STAND
|2227
|WALNUT
|6/22/2017
|62
|EL RANCHO #26
|1540
|FIRST
|6/20/2017
|79
|E-Z MART #486
|4102
|BOBTOWN
|6/22/2017
|61
|FANTASY CRAB INC
|4460
|WALNUT
|6/20/2017
|70
|GARLAND HOMEBOY’S
|450
|INTERST. 30
|6/21/2017
|66
|GENGHIS GRILL-MONGOLIAN STIRFRY
|215
|CONEFLOWER
|6/21/2017
|79
|GLORIA’S RESTAURANT
|360
|CONEFLOWER
|6/21/2017
|84
|GRANDY’S #733
|145
|GARLAND
|6/19/2017
|70
|HANA JAPANESE HIBACHI & SUSHI
|1201
|BELTLINE
|6/19/2017
|57
|HU THIEU MY THO
|3347
|WALNUT
|6/21/2017
|50
|LA FRANCAISE FRENCH BAKERY
|201
|GOLD
|6/21/2017
|88
|LA PAISANITA TACOS
|110
|FIRST
|6/20/2017
|81
|LOS CORRALES MEXICAN CUISINE
|1449
|JUPITER
|6/20/2017
|50
|MI PUEBLITO COLOMBIANO
|2030
|BUCKINGHAM
|6/20/2017
|52
|OCEAN BUFFET
|1328
|CENTERVILLE
|6/21/2017
|70
|PEPPERS TACO INC.
|1818
|NORTHWEST
|6/22/2017
|55
|QUOC HUONG RESTAURANT
|3112
|JUPITER
|6/20/2017
|65
|SKILLMAN WOK
|565
|OATES
|6/20/2017
|65
|TACO CASA
|6118
|BROADWAY
|6/22/2017
|75
|TEXACO FOOD MART
|3501
|FOREST
|6/21/2017
|95
|THAI NOODLE WAVE
|5129
|GARLAND
|6/22/2017
|73
|THE URBAN GRILL
|6850
|SHILOH
|6/22/2017
|72
|VIDA SALUDABLE
|1311
|MARKETPLACE
|6/20/2017
|78
|WESTLAKE SKATE CENTER
|413
|YALE
|6/23/2017
|93
|YOUR STOP
|2433
|PARKCREST
|6/20/2017
|84
Posted in: Health/Safety