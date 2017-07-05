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Health Department inspections: June 26-30 

Posted: 5:23 pm, July 5, 2017 by Kim Everett
inspections

The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET

NAME

 ACTIVITY

DATE

 SCORE
BAKER’S RIBS 488 INTERSTATE 30 6/26/2017 83
BEVERAGE CITY #7 4400 BASS PRO 6/27/2017 88
71
BIRRIERIA AGUINAGA 105 MAIN 6/26/2017 69
BURGER ISLAND #1250C 1250 NORTHWEST 6/29/2017 77
COPPER KETTLE 1456 BELTLINE 6/30/2017 78
CUQUITA’S RESTAURANT 1957 NORTHWEST 6/29/2017 62
DAVID’S MEAT MARKET 4010 JUPITER 6/30/2017 93
EAST WEST GENERAL STORE 6541 DUCK CREEK 6/26/2017 66
EZ AFRICAN FOOD STORE 1311 MARKETPLACE 6/27/2017 66
FIRST CHINESE BBQ   3465   WALNUT 6/27/2017 53
GLORIA’S INDIAN KITCHEN 1546 ROWLETT 6/29/2017 84
HEFF’S BURGERS 430 INTERSTATE 30 6/27/2017 68
III FELLA’S BBQ 2121 NORTHWEST 6/29/2017 60
J & B CONVENIENCE STORE 2418 JUPITER 6/29/2017 72
JACK IN THE BOX #791   1382   BELTLINE 6/28/2017 56
JIMMY’S BIG BURGER 1524 NORTHWEST 6/29/2017 77
JT CAJUN SEAFOOD & WINGS 480   INTERSTATE 30 6/27/2017 50
JUPITER RD EXXON 3080 JUPITER 6/29/2017 84
KIM LAN FOOD TO GO 3347 WALNUT 6/26/2017 71
KING CHINA 1901 NORTHWEST 6/29/2017 86
LOS TRES HERMANOS 1901 JUPITER 6/28/2017 70
LUCY’S 2441 WALNUT 6/29/2017 71
MARTHA’S TAQUERIA 717 FIFTH 6/26/2017 72
MONTERREY TAQUERIAS 901 BELTLINE 6/27/2017 61
NEW EGG ROLL CITY 1721   BELTLINE 6/30/2017 50
PUPUSERIA LILIAN 2410 MILLER 6/29/2017 75
REGGAE WINGS & TINGS INC 5481 BROADWAY 6/29/2017 76
RICE BOWL EXPRESS   4018   BROADWAY 6/29/2017 56
RICE XPRESS   2402   WALNUT 6/29/2017 56
RICK’S BBQ 1417 JUPITER 6/29/2017 75
SAUCY CRAB   3545   WALNUT 6/26/2017 51
SBT LAO THAI FOOD TO GO 2020 BUCKINGHAM 6/26/2017 64
STATE STREET PUB & GRILL 601 STATE 6/26/2017 82
SUNNY’S MART 1 1502 INTERSTATE 30 6/26/2017 78
TACO CABANA #266 5959 BROADWAY 6/26/2017 75
TAJMAHAL ASIAN GROCERIES & CATERING 6246 BROADWAY 6/29/2017 71
TEXAS LAND & CATTLE STEAK HOUSE 4881 BASS PRO 6/27/2017 63
TIENDA HONDURAS MAYA 2602 WALNUT 6/26/2017 73
WOWDY DONUT 3035 SHILOH 6/28/2017 88
Posted in:  Health/Safety
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