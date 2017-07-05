Health Department inspections: June 26-30
The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET
NAME
|ACTIVITY
DATE
|SCORE
|BAKER’S RIBS
|488
|INTERSTATE 30
|6/26/2017
|83
|BEVERAGE CITY #7
|4400
|BASS PRO
|6/27/2017
|88
|71
|BIRRIERIA AGUINAGA
|105
|MAIN
|6/26/2017
|69
|BURGER ISLAND #1250C
|1250
|NORTHWEST
|6/29/2017
|77
|COPPER KETTLE
|1456
|BELTLINE
|6/30/2017
|78
|CUQUITA’S RESTAURANT
|1957
|NORTHWEST
|6/29/2017
|62
|DAVID’S MEAT MARKET
|4010
|JUPITER
|6/30/2017
|93
|EAST WEST GENERAL STORE
|6541
|DUCK CREEK
|6/26/2017
|66
|EZ AFRICAN FOOD STORE
|1311
|MARKETPLACE
|6/27/2017
|66
|FIRST CHINESE BBQ
|3465
|WALNUT
|6/27/2017
|53
|GLORIA’S INDIAN KITCHEN
|1546
|ROWLETT
|6/29/2017
|84
|HEFF’S BURGERS
|430
|INTERSTATE 30
|6/27/2017
|68
|III FELLA’S BBQ
|2121
|NORTHWEST
|6/29/2017
|60
|J & B CONVENIENCE STORE
|2418
|JUPITER
|6/29/2017
|72
|JACK IN THE BOX #791
|1382
|BELTLINE
|6/28/2017
|56
|JIMMY’S BIG BURGER
|1524
|NORTHWEST
|6/29/2017
|77
|JT CAJUN SEAFOOD & WINGS
|480
|INTERSTATE 30
|6/27/2017
|50
|JUPITER RD EXXON
|3080
|JUPITER
|6/29/2017
|84
|KIM LAN FOOD TO GO
|3347
|WALNUT
|6/26/2017
|71
|KING CHINA
|1901
|NORTHWEST
|6/29/2017
|86
|LOS TRES HERMANOS
|1901
|JUPITER
|6/28/2017
|70
|LUCY’S
|2441
|WALNUT
|6/29/2017
|71
|MARTHA’S TAQUERIA
|717
|FIFTH
|6/26/2017
|72
|MONTERREY TAQUERIAS
|901
|BELTLINE
|6/27/2017
|61
|NEW EGG ROLL CITY
|1721
|BELTLINE
|6/30/2017
|50
|PUPUSERIA LILIAN
|2410
|MILLER
|6/29/2017
|75
|REGGAE WINGS & TINGS INC
|5481
|BROADWAY
|6/29/2017
|76
|RICE BOWL EXPRESS
|4018
|BROADWAY
|6/29/2017
|56
|RICE XPRESS
|2402
|WALNUT
|6/29/2017
|56
|RICK’S BBQ
|1417
|JUPITER
|6/29/2017
|75
|SAUCY CRAB
|3545
|WALNUT
|6/26/2017
|51
|SBT LAO THAI FOOD TO GO
|2020
|BUCKINGHAM
|6/26/2017
|64
|STATE STREET PUB & GRILL
|601
|STATE
|6/26/2017
|82
|SUNNY’S MART 1
|1502
|INTERSTATE 30
|6/26/2017
|78
|TACO CABANA #266
|5959
|BROADWAY
|6/26/2017
|75
|TAJMAHAL ASIAN GROCERIES & CATERING
|6246
|BROADWAY
|6/29/2017
|71
|TEXAS LAND & CATTLE STEAK HOUSE
|4881
|BASS PRO
|6/27/2017
|63
|TIENDA HONDURAS MAYA
|2602
|WALNUT
|6/26/2017
|73
|WOWDY DONUT
|3035
|SHILOH
|6/28/2017
|88
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report