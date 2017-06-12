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Health Department inspections: June 5-9 

Posted: 9:59 pm, June 12, 2017 by Kim Everett
inspections

The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
AK DAFFODIL CORPORATION 3321 GARLAND 6/6/2017 80
ALBERTSON’S #4265 5710 BROADWAY 6/9/2017 93
ALDI FOOD MARKET #54 1601 NORTHWEST 6/7/2017 91
ASAP AFTER SCHOOL ACTIVITIES 565 OATES 6/9/2017 84
BAHIA RESTAURANTE   1480   BUCKINGHAM   6/8/2017   41
BODY REFUEL 1201 CENTERVILLE 6/5/2017 86
CAMBIANDO VIDAS 4310 SATURN 6/9/2017 65
CARMEN’S TACOS AND GORDITAS 1311 MARKETPLACE 6/7/2017 78
COCO-LOCO 1435 KINGSLEY 6/7/2017 84
CRISPY CHICKEN & RICE 507 GARLAND 6/5/2017 66
DAIRY WAY #3 1810 KINGSLEY 6/6/2017 59
DOLLAR GENERAL STORE-10974 1290 PLEASANT VALLEY 6/8/2017 89
DOMINO’S PIZZA #6987 1529 BUCKINGHAM 6/7/2017 82
DUNKIN DONUTS 803 CENTERVILLE 6/5/2017 76
EL TROMPO REGIO 2433 PARKCREST 6/5/2017 58
LA MICHOACANA #23 2114 KINGSLEY 6/7/2017 73
LITTLE CAESAR’S #13090013 1835 GARLAND 6/6/2017 78
NAZ FOOD MART 1804 FIRST 6/9/2017 95
PEKES FRUTERIA Y NIEVERIA 2622 WALNUT 6/8/2017 67
PHO BANG RESTAURANT 3565 WALNUT 6/7/2017 59
SMALLCAKES GARLAND 4280 LAVON 6/9/2017 74
STAR FOOD MART 2014 JUPITER 6/9/2017 91
STARBUCKS COFFEE #9668 6075 BROADWAY 6/8/2017 73
TAQUERIA MORELOS   2430   WALNUT   6/7/2017   37
TORTERIA INSURGENTES #3   3114   SATURN   6/5/2017   46
WALNUT BEER & WINE 3246 WALNUT 6/8/2017 78
WORLD MARKET 550 TOWN CENTER 6/7/2017 81

 

Posted in:  Health/Safety
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