Health Department inspections: June 5-9
The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|AK DAFFODIL CORPORATION
|3321
|GARLAND
|6/6/2017
|80
|ALBERTSON’S #4265
|5710
|BROADWAY
|6/9/2017
|93
|ALDI FOOD MARKET #54
|1601
|NORTHWEST
|6/7/2017
|91
|ASAP AFTER SCHOOL ACTIVITIES
|565
|OATES
|6/9/2017
|84
|BAHIA RESTAURANTE
|1480
|BUCKINGHAM
|6/8/2017
|41
|BODY REFUEL
|1201
|CENTERVILLE
|6/5/2017
|86
|CAMBIANDO VIDAS
|4310
|SATURN
|6/9/2017
|65
|CARMEN’S TACOS AND GORDITAS
|1311
|MARKETPLACE
|6/7/2017
|78
|COCO-LOCO
|1435
|KINGSLEY
|6/7/2017
|84
|CRISPY CHICKEN & RICE
|507
|GARLAND
|6/5/2017
|66
|DAIRY WAY #3
|1810
|KINGSLEY
|6/6/2017
|59
|DOLLAR GENERAL STORE-10974
|1290
|PLEASANT VALLEY
|6/8/2017
|89
|DOMINO’S PIZZA #6987
|1529
|BUCKINGHAM
|6/7/2017
|82
|DUNKIN DONUTS
|803
|CENTERVILLE
|6/5/2017
|76
|EL TROMPO REGIO
|2433
|PARKCREST
|6/5/2017
|58
|LA MICHOACANA #23
|2114
|KINGSLEY
|6/7/2017
|73
|LITTLE CAESAR’S #13090013
|1835
|GARLAND
|6/6/2017
|78
|NAZ FOOD MART
|1804
|FIRST
|6/9/2017
|95
|PEKES FRUTERIA Y NIEVERIA
|2622
|WALNUT
|6/8/2017
|67
|PHO BANG RESTAURANT
|3565
|WALNUT
|6/7/2017
|59
|SMALLCAKES GARLAND
|4280
|LAVON
|6/9/2017
|74
|STAR FOOD MART
|2014
|JUPITER
|6/9/2017
|91
|STARBUCKS COFFEE #9668
|6075
|BROADWAY
|6/8/2017
|73
|TAQUERIA MORELOS
|2430
|WALNUT
|6/7/2017
|37
|TORTERIA INSURGENTES #3
|3114
|SATURN
|6/5/2017
|46
|WALNUT BEER & WINE
|3246
|WALNUT
|6/8/2017
|78
|WORLD MARKET
|550
|TOWN CENTER
|6/7/2017
|81
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report