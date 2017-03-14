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Health Department inspections: March 6-10 

Posted: 10:10 am, March 14, 2017 by Kim Everett
department

The city of Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently by the Health Department. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
ANOTHER SOUTHERN MAID   301   BUCKINGHAM   3/9/2017   96
BAKEMEX   2600   MCCREE   3/6/2017   91
BEAVER TECHNOLOGY CENTER   3232   MARCH   3/7/2017   97
CASTLEGLEN PRIVATE SCHOOL   602   CASTLEGLEN   3/10/2017   94
CORNER STOP #2   3005   APOLLO   3/8/2017   75
COUSINS MAINE LOBSTER   5479   SAM HOUSTON N   3/10/2017   93
DAVIS ELEMENTARY   1621   MCCALLUM   3/8/2017   96
DESPERADOS MEXICAN RESTAURANT #2   3443   CAMPBELL   3/8/2017   70
DONUT PALACE #1   1605   BUCKINGHAM   3/8/2017   55
DOS BANDERAS TEX-MEX CUISINE   614   MAIN   3/8/2017   81
DUNKIN ACADEMY   720   SHILOH   3/10/2017   93
FISH AND TAILS OYSTER BAR   620   MAIN   3/8/2017   74
GOLD MINE RESTAURANT   3127   FIRST   3/7/2017   58
GOLDEN CHICK #1209   3330   BROADWAY   3/9/2017   70
HOLLY HILL DAY SCHOOL   2418   COLLEGE   3/9/2017   95
IVY MONTESSORI ACADEMY GARLAND   1951   PLEASANT VALLEY   3/8/2017   91
JIMMY JOHNS GOURMET SANDWICH SHOP   909   CENTERVILLE   3/6/2017   76
LA PALOMA EN GARLAND   618   JUPITER   3/6/2017   63
OAK PARK SCHOOL   2402   FIREWHEEL   3/8/2017   97
PEARL C ANDERSON CHILDCARE   625   AVENUE B   3/6/2017   90
PHI COFFEE & TEA   3212   JUPITER   3/9/2017   54
PHUONG NAM RESTAURANT   4413   WALNUT   3/6/2017   64
PIC-N-GO #1   3443   CAMPBELL   3/8/2017   88
SUBWAY #10024   1251   NORTHWEST   3/9/2017   89
SUNNY’S MART 1   1502   INTERSTATE 30   3/10/2017   83
                57
SWIF-T #24   862   BELTLINE   3/9/2017   71
TANGO BAKERY & CAFE   2751   GARLAND   3/6/2017   76
THE URBAN GRILL   6850   SHILOH   3/9/2017   54
TOM THUMB #2578   2535   FIREWHEEL   3/7/2017   93
                87
                82
WALMART NEIGHBORHOOD MARKET #2975   3959   BROADWAY   3/10/2017   94

 

Posted in:  Health/Safety
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