Health Department inspections: March 6-10
The city of Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently by the Health Department. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|ANOTHER SOUTHERN MAID
|301
|BUCKINGHAM
|3/9/2017
|96
|BAKEMEX
|2600
|MCCREE
|3/6/2017
|91
|BEAVER TECHNOLOGY CENTER
|3232
|MARCH
|3/7/2017
|97
|CASTLEGLEN PRIVATE SCHOOL
|602
|CASTLEGLEN
|3/10/2017
|94
|CORNER STOP #2
|3005
|APOLLO
|3/8/2017
|75
|COUSINS MAINE LOBSTER
|5479
|SAM HOUSTON N
|3/10/2017
|93
|DAVIS ELEMENTARY
|1621
|MCCALLUM
|3/8/2017
|96
|DESPERADOS MEXICAN RESTAURANT #2
|3443
|CAMPBELL
|3/8/2017
|70
|DONUT PALACE #1
|1605
|BUCKINGHAM
|3/8/2017
|55
|DOS BANDERAS TEX-MEX CUISINE
|614
|MAIN
|3/8/2017
|81
|DUNKIN ACADEMY
|720
|SHILOH
|3/10/2017
|93
|FISH AND TAILS OYSTER BAR
|620
|MAIN
|3/8/2017
|74
|GOLD MINE RESTAURANT
|3127
|FIRST
|3/7/2017
|58
|GOLDEN CHICK #1209
|3330
|BROADWAY
|3/9/2017
|70
|HOLLY HILL DAY SCHOOL
|2418
|COLLEGE
|3/9/2017
|95
|IVY MONTESSORI ACADEMY GARLAND
|1951
|PLEASANT VALLEY
|3/8/2017
|91
|JIMMY JOHNS GOURMET SANDWICH SHOP
|909
|CENTERVILLE
|3/6/2017
|76
|LA PALOMA EN GARLAND
|618
|JUPITER
|3/6/2017
|63
|OAK PARK SCHOOL
|2402
|FIREWHEEL
|3/8/2017
|97
|PEARL C ANDERSON CHILDCARE
|625
|AVENUE B
|3/6/2017
|90
|PHI COFFEE & TEA
|3212
|JUPITER
|3/9/2017
|54
|PHUONG NAM RESTAURANT
|4413
|WALNUT
|3/6/2017
|64
|PIC-N-GO #1
|3443
|CAMPBELL
|3/8/2017
|88
|SUBWAY #10024
|1251
|NORTHWEST
|3/9/2017
|89
|SUNNY’S MART 1
|1502
|INTERSTATE 30
|3/10/2017
|83
|57
|SWIF-T #24
|862
|BELTLINE
|3/9/2017
|71
|TANGO BAKERY & CAFE
|2751
|GARLAND
|3/6/2017
|76
|THE URBAN GRILL
|6850
|SHILOH
|3/9/2017
|54
|TOM THUMB #2578
|2535
|FIREWHEEL
|3/7/2017
|93
|87
|82
|WALMART NEIGHBORHOOD MARKET #2975
|3959
|BROADWAY
|3/10/2017
|94
Posted in: Health/Safety