Health Department inspections: May 15-19
The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET
NAME
|ACTIVITY
DATE
|SCORE
|ALDI FOOD MARKET #29
|1518
|BUCKINGHAM
|5/18/2017
|87
|AUSTIN ACADEMY
|1125
|BEVERLY
|5/18/2017
|97
|BENITO’S BAKERY
|1311
|MARKETPLACE
|5/17/2017
|85
|BROTHERS PRODUCE OF DALLAS INC.
|2600
|MCCREE
|5/15/2017
|94
|CIRCLE A BEER & WINES
|4306
|SATURN
|5/15/2017
|89
|DALLAS DISTILLERIES INC.
|803
|SHEPHERD
|5/15/2017
|87
|DAUGHERTY ELEMENTARY
|500
|MILLER
|5/16/2017
|96
|DICKEY’S BARBECUE PIT
|1413
|BUCKINGHAM
|5/18/2017
|80
|EL RIO GRANDE #5
|3460
|WALNUT
|5/18/2017
|85
|79
|76
|75
|74
|FAMILY DONUTS
|833
|MILLER
|5/17/2017
|96
|GARLAND CLASSICAL ACADEMY
|3024
|ANITA
|5/15/2017
|97
|HOLLYWOOD USA MOVIES 15
|4040
|SHILOH
|5/15/2017
|88
|INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS
|3301
|SHILOH
|5/17/2017
|95
|LA MICHOACANA #3
|2406
|WALNUT
|5/16/2017
|66
|64
|61
|LA MICHOACANA #34
|6535
|DUCK CREEK
|5/16/2017
|81
|61
|60
|LA PALOMA EN GARLAND
|618
|JUPITER
|5/17/2017
|67
|LAKEWOOD BREWING CO., LLC
|2302
|EXECUTIVE
|5/17/2017
|98
|NAAMAN FOREST HIGH SCHOOL
|4843
|NAAMAN FOREST
|5/19/2017
|96
|NEW CENTURY MONTESSORI ACADEMY
|1625
|FERRIS
|5/15/2017
|92
|ONE STOP FOOD STORE #2
|1949
|CENTERVILLE
|5/17/2017
|93
|PATHFINDER ACHIEVEMENT CENTER
|221
|NINTH
|5/16/2017
|99
|ROACH ELEMENTARY
|1811
|MAYFIELD
|5/15/2017
|94
|SELLERS MIDDLE SCHOOL
|1009
|MARS
|5/18/2017
|96
|STOP IN FOOD STORE
|1702
|FOREST
|5/16/2017
|97
|TRANKY’S TACOS
|2218
|JUPITER
|5/16/2017
|86
|VIET TOFU
|3555
|WALNUT
|5/17/2017
|67
|WALMART SUPERCENTER #3224
|555
|INTERSTATE 30
|5/19/2017
|96
|94
|86
|WALNUT BEVERAGE
|2215
|WALNUT
|5/18/2017
|95
|WEBB MIDDLE SCHOOL
|1610
|SPRING CREEK
|5/17/2017
|91
Posted in: Health/Safety