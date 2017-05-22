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Health Department inspections: May 15-19 

Posted: 1:29 pm, May 22, 2017 by Kim Everett
health

The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET

NAME

   ACTIVITY

DATE

   SCORE
ALDI FOOD MARKET #29 1518 BUCKINGHAM 5/18/2017 87
AUSTIN ACADEMY 1125 BEVERLY 5/18/2017 97
BENITO’S BAKERY 1311 MARKETPLACE 5/17/2017 85
BROTHERS PRODUCE OF DALLAS INC. 2600 MCCREE 5/15/2017 94
CIRCLE A BEER & WINES 4306 SATURN 5/15/2017 89
DALLAS DISTILLERIES INC. 803 SHEPHERD 5/15/2017 87
DAUGHERTY ELEMENTARY 500 MILLER 5/16/2017 96
DICKEY’S BARBECUE PIT 1413 BUCKINGHAM 5/18/2017 80
EL RIO GRANDE #5 3460 WALNUT 5/18/2017 85
79
76
75
74
FAMILY DONUTS 833 MILLER 5/17/2017 96
GARLAND CLASSICAL ACADEMY 3024 ANITA 5/15/2017 97
HOLLYWOOD USA MOVIES 15 4040 SHILOH 5/15/2017 88
INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS 3301 SHILOH 5/17/2017 95
LA MICHOACANA #3 2406 WALNUT 5/16/2017 66
64
61
LA MICHOACANA #34 6535 DUCK CREEK 5/16/2017 81
61
60
LA PALOMA EN GARLAND 618 JUPITER 5/17/2017 67
LAKEWOOD BREWING CO., LLC 2302 EXECUTIVE 5/17/2017 98
NAAMAN FOREST HIGH SCHOOL 4843 NAAMAN FOREST 5/19/2017 96
NEW CENTURY MONTESSORI ACADEMY 1625 FERRIS 5/15/2017 92
ONE STOP FOOD STORE #2 1949 CENTERVILLE 5/17/2017 93
PATHFINDER ACHIEVEMENT CENTER 221 NINTH 5/16/2017 99
ROACH ELEMENTARY 1811 MAYFIELD 5/15/2017 94
SELLERS MIDDLE SCHOOL 1009 MARS 5/18/2017 96
STOP IN FOOD STORE 1702 FOREST 5/16/2017 97
TRANKY’S TACOS 2218 JUPITER 5/16/2017 86
VIET TOFU 3555 WALNUT 5/17/2017 67
WALMART SUPERCENTER #3224 555 INTERSTATE 30 5/19/2017 96
94
86
WALNUT BEVERAGE 2215 WALNUT 5/18/2017 95
WEBB MIDDLE SCHOOL 1610 SPRING CREEK 5/17/2017 91

 

Posted in:  Health/Safety
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