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Health Department inspections Oct. 2-6 

Posted: 11:05 pm, October 9, 2017 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #35761B 1426 BELTLINE 10/4/2017 74
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #39235 6418 JUPITER 10/3/2017 81
99 CENTS ONLY STORES #2821 950 CENTERVILLE 10/3/2017 81
ABBA CARE ASSISTED LIVING BLDG B 1201 HIGH GROVE 10/5/2017 96
AMELIA’S TORTILLERIA 150 KINGSLEY 10/4/2017 87
BEEF JERKY OUTLET 4441 BASS PRO 10/3/2017 91
BOBA CAFE 3347 WALNUT 10/5/2017 90
CALAVO GROWERS INC. 2600 MCCREE 10/4/2017 98
CANDY WORLD 460 CEDAR SAGE 10/4/2017 89
CHALET 1901 JUPITER 10/5/2017 74
COUCH ELEMENTARY 4349 WATERHOUSE 10/3/2017 97
CVS PHARMACY #4777 3034 FIRST 10/4/2017 92
DOLLAR GENERAL STORE #3277 6551 DUCK CREEK 10/3/2017 87
DOLLAR TREE #5210 1202 CENTERVILLE 10/4/2017 86
DONUTS DONUTS 141 CENTERVILLE 10/6/2017 90
ELIZA’S FRUTERIA 3161 BROADWAY 10/5/2017 76
FAMILY DOLLAR STORE #1408 885 MILLER 10/3/2017 96
FAMILY DOLLAR STORE #2853 149 KINGSLEY 10/4/2017 86
FAMILY DOLLAR STORE #5667 1130 COUNTRY CLUB 10/3/2017 96
FRUTERIA D.F. 3161 BROADWAY 10/6/2017 60
GARLAND POLICE DEPT. DETENTION CTR 1900 STATE 10/2/2017 95
HILLARY’S SWEET TEMPTATIONS 2677 FOREST 10/4/2017 98
HOLLY SEAFOOD INC. 3513 MILLER 10/4/2017 96
KEEFE SUPPLY COMPANY 3101 MARQUIS 10/5/2017 96
KIMBERLIN ACADEMY FOR EXCELLENCE 1320 CUMBERLAND 10/4/2017 97
KROGER FOOD STORE #559 1406 WALNUT 10/6/2017 95
82
LA REAL MICHOACANA #8 3161 BROADWAY 10/5/2017 77
LUCKY STAR FOOD STORE 3101 SATURN 10/4/2017 84
PALETERIA LA SUPER #3 3325 WALNUT 10/5/2017 86
PIZZA HUT #027274 3725 WALNUT 10/4/2017 96
POPEYE’S CHICKEN & BISCUITS 1436 BELTLINE 10/4/2017 77
PURE-N-CLEAR DRINKING WATER 4417 WALNUT 10/4/2017 97
RACETRAC #173 6421 BROADWAY 10/4/2017 80
RACETRAC #423 4214 FOREST 10/5/2017 87
SAM HOUSTON FOOD MART 2006 BUCKINGHAM 10/3/2017 69
SMOOTHIE KING #995 5129 GARLAND 10/6/2017 86
STAR FULL SERVICE CAR WASH 1355 BELTLINE 10/4/2017 96
SUPER FOOD MART 102 BUCKINGHAM 10/5/2017 41
TOYS R US/BABIES R US 320 WINECUP 10/6/2017 98
VIVI BUBBLE TEA 325 CONEFLOWER 10/6/2017 91
WALGREENS #4267 1902 JUPITER 10/4/2017 96
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