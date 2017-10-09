Health Department inspections Oct. 2-6
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #35761B
|1426
|BELTLINE
|10/4/2017
|74
|7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #39235
|6418
|JUPITER
|10/3/2017
|81
|99 CENTS ONLY STORES #2821
|950
|CENTERVILLE
|10/3/2017
|81
|ABBA CARE ASSISTED LIVING BLDG B
|1201
|HIGH GROVE
|10/5/2017
|96
|AMELIA’S TORTILLERIA
|150
|KINGSLEY
|10/4/2017
|87
|BEEF JERKY OUTLET
|4441
|BASS PRO
|10/3/2017
|91
|BOBA CAFE
|3347
|WALNUT
|10/5/2017
|90
|CALAVO GROWERS INC.
|2600
|MCCREE
|10/4/2017
|98
|CANDY WORLD
|460
|CEDAR SAGE
|10/4/2017
|89
|CHALET
|1901
|JUPITER
|10/5/2017
|74
|COUCH ELEMENTARY
|4349
|WATERHOUSE
|10/3/2017
|97
|CVS PHARMACY #4777
|3034
|FIRST
|10/4/2017
|92
|DOLLAR GENERAL STORE #3277
|6551
|DUCK CREEK
|10/3/2017
|87
|DOLLAR TREE #5210
|1202
|CENTERVILLE
|10/4/2017
|86
|DONUTS DONUTS
|141
|CENTERVILLE
|10/6/2017
|90
|ELIZA’S FRUTERIA
|3161
|BROADWAY
|10/5/2017
|76
|FAMILY DOLLAR STORE #1408
|885
|MILLER
|10/3/2017
|96
|FAMILY DOLLAR STORE #2853
|149
|KINGSLEY
|10/4/2017
|86
|FAMILY DOLLAR STORE #5667
|1130
|COUNTRY CLUB
|10/3/2017
|96
|FRUTERIA D.F.
|3161
|BROADWAY
|10/6/2017
|60
|GARLAND POLICE DEPT. DETENTION CTR
|1900
|STATE
|10/2/2017
|95
|HILLARY’S SWEET TEMPTATIONS
|2677
|FOREST
|10/4/2017
|98
|HOLLY SEAFOOD INC.
|3513
|MILLER
|10/4/2017
|96
|KEEFE SUPPLY COMPANY
|3101
|MARQUIS
|10/5/2017
|96
|KIMBERLIN ACADEMY FOR EXCELLENCE
|1320
|CUMBERLAND
|10/4/2017
|97
|KROGER FOOD STORE #559
|1406
|WALNUT
|10/6/2017
|95
|82
|LA REAL MICHOACANA #8
|3161
|BROADWAY
|10/5/2017
|77
|LUCKY STAR FOOD STORE
|3101
|SATURN
|10/4/2017
|84
|PALETERIA LA SUPER #3
|3325
|WALNUT
|10/5/2017
|86
|PIZZA HUT #027274
|3725
|WALNUT
|10/4/2017
|96
|POPEYE’S CHICKEN & BISCUITS
|1436
|BELTLINE
|10/4/2017
|77
|PURE-N-CLEAR DRINKING WATER
|4417
|WALNUT
|10/4/2017
|97
|RACETRAC #173
|6421
|BROADWAY
|10/4/2017
|80
|RACETRAC #423
|4214
|FOREST
|10/5/2017
|87
|SAM HOUSTON FOOD MART
|2006
|BUCKINGHAM
|10/3/2017
|69
|SMOOTHIE KING #995
|5129
|GARLAND
|10/6/2017
|86
|STAR FULL SERVICE CAR WASH
|1355
|BELTLINE
|10/4/2017
|96
|SUPER FOOD MART
|102
|BUCKINGHAM
|10/5/2017
|41
|TOYS R US/BABIES R US
|320
|WINECUP
|10/6/2017
|98
|VIVI BUBBLE TEA
|325
|CONEFLOWER
|10/6/2017
|91
|WALGREENS #4267
|1902
|JUPITER
|10/4/2017
|96
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report