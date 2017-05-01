Health Department inspections: April 24-28
The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #35398A
|2509
|FIREWHEEL
|4/25/2017
|89
|BENNY’S MART
|5249
|BROADWAY
|4/24/2017
|89
|BIG SPRINGS ELEMENTARY
|3301
|CAMPBELL
|4/24/2017
|96
|CENTRO DE BIENESTAR
|815
|CASTLE
|4/25/2017
|95
|CHESTNUT CAFE
|615
|TOWN SQUARE
|4/24/2017
|75
|CLASSICAL CENTER AT BRANDENBURG
|626
|NICKENS
|4/27/2017
|93
|CONCORDIA LEARNING CENTER
|5702
|JUPITER
|4/26/2017
|98
|COOPER ELEMENTARY
|1200
|KINGSBRIDGE
|4/28/2017
|97
|DEL RANCHO SPORTS BAR & GRILL
|142
|CENTERVILLE
|4/27/2017
|65
|FIRST MINIT MARKET
|5150
|DUCK CREEK
|4/27/2017
|94
|HANDLEY ELEMENTARY
|3725
|BROADWAY
|4/26/2017
|93
|LA MEDIA LUNA
|3460
|WALNUT
|4/27/2017
|73
|MAIN STREET DELI
|520
|MAIN
|4/24/2017
|99
|MEEZ FOOD MART
|2315
|GUTHRIE
|4/27/2017
|85
|MONTCLAIR ELEMENTARY
|5200
|BROADMOOR
|4/25/2017
|97
|NAM HUA VIETNAMESE CUISINE INC.
|3112
|JUPITER
|4/24/2017
|80
|NENA’S MEXICAN RESTAURANT
|1440
|CASTLE
|4/25/2017
|83
|OAKHILL DAY SCHOOL
|1025
|BRAND
|4/25/2017
|97
|O’BANION MIDDLE SCHOOL
|700
|BIRCHWOOD
|4/25/2017
|93
|OLIVE OIL PIZZERIA
|552
|INTERSTATE 30
|4/27/2017
|92
|ON A RUN FOOD STORE
|723
|MILLER
|4/24/2017
|77
|PRIMA SCELTA BISTRO
|5255
|GEORGE BUSH
|4/25/2017
|96
|RACETRAC #697
|2434
|BUCKINGHAM
|4/28/2017
|88
|SOUTHERN MAID DONUTS
|565
|OATES
|4/27/2017
|96
|SPRING CREEK BBQ
|3335
|GEORGE BUSH
|4/26/2017
|80
|SPRING CREEK ELEMENTARY
|1510
|SPRING CREEK
|4/24/2017
|94
|SQUARE FOOD
|810
|WILDGROVE
|4/22/2017
|95
|STARBUCKS COFFEE #3445
|5345
|GARLAND
|4/24/2017
|90
|STERLING EARLY LEARNING CENTER
|2885
|BELTLINE
|4/27/2017
|91
|SUBWAY #13978
|3046
|LAVON
|4/26/2017
|77
|THE FLYING SAUCER
|4821
|BASS PRO
|4/27/2017
|72
|WALGREENS #07586
|5950
|BROADWAY
|4/27/2017
|97
|WINGSTOP #3
|2334
|BUCKINGHAM
|4/28/2017
|70
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report