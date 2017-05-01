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Health Department inspections: April 24-28 

Posted: 12:58 pm, May 1, 2017 by Kim Everett
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The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #35398A   2509   FIREWHEEL   4/25/2017   89
BENNY’S MART   5249   BROADWAY   4/24/2017   89
BIG SPRINGS ELEMENTARY   3301   CAMPBELL   4/24/2017   96
CENTRO DE BIENESTAR   815   CASTLE   4/25/2017   95
CHESTNUT CAFE   615   TOWN SQUARE   4/24/2017   75
CLASSICAL CENTER AT BRANDENBURG   626   NICKENS   4/27/2017   93
CONCORDIA LEARNING CENTER   5702   JUPITER   4/26/2017   98
COOPER ELEMENTARY   1200   KINGSBRIDGE   4/28/2017   97
DEL RANCHO SPORTS BAR & GRILL   142   CENTERVILLE   4/27/2017   65
FIRST MINIT MARKET   5150   DUCK CREEK   4/27/2017   94
HANDLEY ELEMENTARY   3725   BROADWAY   4/26/2017   93
LA MEDIA LUNA   3460   WALNUT   4/27/2017   73
MAIN STREET DELI   520   MAIN   4/24/2017   99
MEEZ FOOD MART   2315   GUTHRIE   4/27/2017   85
MONTCLAIR ELEMENTARY   5200   BROADMOOR   4/25/2017   97
NAM HUA VIETNAMESE CUISINE INC.   3112   JUPITER   4/24/2017   80
NENA’S MEXICAN RESTAURANT   1440   CASTLE   4/25/2017   83
OAKHILL DAY SCHOOL   1025   BRAND   4/25/2017   97
O’BANION MIDDLE SCHOOL   700   BIRCHWOOD   4/25/2017   93
OLIVE OIL PIZZERIA   552   INTERSTATE 30   4/27/2017   92
ON A RUN FOOD STORE   723   MILLER   4/24/2017   77
PRIMA SCELTA BISTRO   5255   GEORGE BUSH   4/25/2017   96
RACETRAC #697   2434   BUCKINGHAM   4/28/2017   88
SOUTHERN MAID DONUTS   565   OATES   4/27/2017   96
SPRING CREEK BBQ   3335   GEORGE BUSH   4/26/2017   80
SPRING CREEK ELEMENTARY   1510   SPRING CREEK   4/24/2017   94
SQUARE FOOD   810   WILDGROVE   4/22/2017   95
STARBUCKS COFFEE #3445   5345   GARLAND   4/24/2017   90
STERLING EARLY LEARNING CENTER   2885   BELTLINE   4/27/2017   91
SUBWAY #13978   3046   LAVON   4/26/2017   77
THE FLYING SAUCER   4821   BASS PRO   4/27/2017   72
WALGREENS #07586   5950   BROADWAY   4/27/2017   97
WINGSTOP #3   2334   BUCKINGHAM   4/28/2017   70
Posted in:  Health/Safety
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