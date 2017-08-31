Health inspections: Aug. 21-25
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY
DATE
|SCORE
|7 MARES OSTIONERIA
|3317
|WALNUT
|8/22/2017
|78
|BAR LOUIE RESTAURANT
|340
|CONEFLOWER
|8/21/2017
|81
|BLEACHERS SPORTS GRILL
|3402
|ARAPAHO
|8/21/2017
|83
|CAFE MAI
|3465
|WALNUT
|8/22/2017
|78
|CRISPY CHICKEN & RICE
|507
|GARLAND
|8/21/2017
|78
|DEL RANCHO SPORTS BAR & GRILL
|142
|CENTERVILLE
|8/22/2017
|71
|DENNY’S #7880
|12733
|LBJ FWY
|8/25/2017
|59
|DUCK CREEK GOLF CLUB
|2800
|DIAMOND OAKS
|8/24/2017
|83
|EDDIE’S NAPOLIS ITALIAN BISTRO
|4280
|LAVON
|8/24/2017
|84
|HOLIDAY INN
|5110
|GEORGE BUSH
|8/21/2017
|86
|HYATT PLACE – GARLAND
|5101
|GEORGE BUSH
|8/22/2017
|84
|IHOP #3014
|5175
|GEORGE BUSH
|8/22/2017
|68
|JS QUICK STOP
|3464
|CAMPBELL
|8/23/2017
|60
|JUARITOS RESTAURANT
|3460
|WALNUT
|8/24/2017
|81
|KINGSLEY ONE STOP FOOD MART
|2518
|KINGSLEY
|8/24/2017
|88
|KROGER FOOD STORE #403
|532
|INTERSTATE 30
|8/22/2017
|80
|73
|KROGER FOOD STORE #557
|6850
|SHILOH
|8/24/2017
|75
|74
|LA MEDIA LUNA
|3460
|WALNUT
|8/25/2017
|88
|LA XANH
|3575
|WALNUT
|8/23/2017
|75
|LESLIE’S PUPUSERIA AND RESTAURANT
|3460
|WALNUT
|8/24/2017
|80
|MCDONALD’S #24854
|7201
|GEORGE BUSH
|8/25/2017
|78
|MCDONALD’S #7319
|3285
|BROADWAY
|8/21/2017
|77
|MILLER GAS & MORE
|2435
|MILLER
|8/21/2017
|66
|NANAK SUBZI MANDI
|4550
|BUCKINGHAM
|8/22/2017
|64
|PANADERIA LA CARAMELA
|1918
|MILLER
|8/23/2017
|74
|PAPA MURPHY’S
|3015
|ARAPAHO
|8/23/2017
|88
|PEI WEI ASIAN DINER
|4170
|LAVON
|8/22/2017
|78
|PEPPERIDGE FARM INC
|2755
|MILLER PARK N
|8/23/2017
|94
|PETE’S
|695
|TOWN SQUARE
|8/23/2017
|65
|PHUONG NAM RESTAURANT
|4413
|WALNUT
|8/24/2017
|60
|PLEASANT VALLEY NURSING & REHAB
|1525
|PLEASANT VALLEY
|8/23/2017
|91
|QUEEN’S WINERY
|3433
|KINGSLEY
|8/23/2017
|85
|S & E SNACKS
|4413
|WALNUT
|8/22/2017
|89
|SAUCY CRAB
|3545
|WALNUT
|8/23/2017
|59
|SONIC DRIVE-IN #2077
|3901
|FOREST
|8/23/2017
|74
|YEN CHINA CAFE
|1225
|BELTLINE
|8/25/2017
|88
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report