Health Dept. inspections: August 14-18
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET
NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|ABBA CARE ASSISTED LIVING BLDG A
|1207
|HIGH GROVE
|8/14/2017
|96
|ART BAKERY
|3112
|JUPITER
|8/17/2017
|91
|BAMBU DESSERTS & DRINKS
|3212
|JUPITER
|8/17/2017
|74
|BANH KHOT VUNG TAU
|4425
|WALNUT
|8/17/2017
|62
|BOSTON MARKET #0104
|730
|CENTERVILLE
|8/17/2017
|84
|BURGER KING #5020
|106
|FIRST
|8/16/2017
|61
|CHILDTIME LEARNING CENTER
|985
|BRAND
|8/18/2017
|83
|CICI’S PIZZA #2
|4750
|JUPITER
|8/15/2017
|43
|COFFEE TO GO
|1303
|BUCKINGHAM
|8/14/2017
|79
|DONUT PALACE
|3350
|BROADWAY
|8/18/2017
|80
|DONUT PLAZA
|1745
|COUNTRY CLUB
|8/16/2017
|74
|EL SABROSO TAQUERIA #2
|3701
|WALNUT
|8/17/2017
|74
|EXPRESS WAY
|3925
|BROADWAY
|8/14/2017
|92
|FAMILY DOLLAR STORE #6424
|1446
|BELTLINE
|8/14/2017
|92
|FIREHOUSE SUBS
|3003
|GEORGE BUSH
|8/14/2017
|78
|FLYING FISH
|4430
|LAVON
|8/16/2017
|67
|FOOD MART ONE
|2430
|WALNUT
|8/15/2017
|80
|FURR’S FRESH BUFFET
|1540
|EASTGATE
|8/17/2017
|66
|GRAND BROOK MEMORY CARE OF GARLAND
|5600
|SHILOH
|8/14/2017
|62
|HEAVEN FOOD MART
|345
|COUNTRY CLUB
|8/16/2017
|94
|HONEY DONUT
|1949
|CENTERVILLE
|8/17/2017
|76
|JACK IN THE BOX #767
|3480
|ARAPAHO
|8/17/2017
|73
|JIMMY JOHNS GOURMET SANDWICH SHOP
|909
|CENTERVILLE
|8/15/2017
|96
|J-MART
|1921
|PLANO
|8/16/2017
|71
|LA RANCHERA SUPERMARKET #4
|3160
|SATURN
|8/17/2017
|88
|74
|LAS PALMAS SEAFOOD & TAQUERIA
|1201
|MILLER
|8/16/2017
|52
|LAS TORTUGAS
|3321
|WALNUT
|8/15/2017
|57
|LIFETIME FITNESS
|5602
|NAAMAN FOREST
|8/18/2017
|86
|NAPOLI’S PIZZA & PASTA
|915
|CENTERVILLE
|8/16/2017
|81
|NUTRIBIOTECH USA INC.
|3366
|MILLER PARK SOUTH
|8/18/2017
|91
|OLD CHICAGO PIZZA & TAPROOM
|1380
|CENTERVILLE
|8/15/2017
|80
|ONE STOP FOOD STORE #1
|3805
|WALNUT
|8/15/2017
|86
|PANERA BREAD #1839
|200
|TOWN CENTER
|8/17/2017
|76
|QUIKTRIP #901
|220
|CENTERVILLE
|8/18/2017
|82
|QUOC BAO BAKERY LO BANH MI
|3419
|WALNUT
|8/16/2017
|87
|WALMART SUPERCENTER #1055
|5302
|GARLAND
|8/18/2017
|96
|91
|WINGSTOP #95
|5949
|BROADWAY
|8/14/2017
|59
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report