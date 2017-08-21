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Health Dept. inspections: August 14-18 

Posted: 9:35 pm, August 21, 2017 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET

NAME

   ACTIVITY DATE   SCORE
ABBA CARE ASSISTED LIVING BLDG A 1207 HIGH GROVE 8/14/2017 96
ART BAKERY 3112 JUPITER 8/17/2017 91
BAMBU DESSERTS & DRINKS 3212 JUPITER 8/17/2017 74
BANH KHOT VUNG TAU 4425 WALNUT 8/17/2017 62
BOSTON MARKET #0104 730 CENTERVILLE 8/17/2017 84
BURGER KING #5020 106 FIRST 8/16/2017 61
CHILDTIME LEARNING CENTER 985 BRAND 8/18/2017 83
CICI’S PIZZA #2 4750 JUPITER 8/15/2017 43
COFFEE TO GO 1303 BUCKINGHAM 8/14/2017 79
DONUT PALACE 3350 BROADWAY 8/18/2017 80
DONUT PLAZA 1745 COUNTRY CLUB 8/16/2017 74
EL SABROSO TAQUERIA #2 3701 WALNUT 8/17/2017 74
EXPRESS WAY 3925 BROADWAY 8/14/2017 92
FAMILY DOLLAR STORE #6424 1446 BELTLINE 8/14/2017 92
FIREHOUSE SUBS 3003 GEORGE BUSH 8/14/2017 78
FLYING FISH 4430 LAVON 8/16/2017 67
FOOD MART ONE 2430 WALNUT 8/15/2017 80
FURR’S FRESH BUFFET 1540 EASTGATE 8/17/2017 66
GRAND BROOK MEMORY CARE OF GARLAND 5600 SHILOH 8/14/2017 62
HEAVEN FOOD MART 345 COUNTRY CLUB 8/16/2017 94
HONEY DONUT 1949 CENTERVILLE 8/17/2017 76
JACK IN THE BOX #767 3480 ARAPAHO 8/17/2017 73
JIMMY JOHNS GOURMET SANDWICH SHOP 909 CENTERVILLE 8/15/2017 96
J-MART 1921 PLANO 8/16/2017 71
LA RANCHERA SUPERMARKET #4 3160 SATURN 8/17/2017 88
74
LAS PALMAS SEAFOOD & TAQUERIA 1201 MILLER 8/16/2017 52
LAS TORTUGAS 3321 WALNUT 8/15/2017 57
LIFETIME FITNESS 5602 NAAMAN FOREST 8/18/2017 86
NAPOLI’S PIZZA & PASTA 915 CENTERVILLE 8/16/2017 81
NUTRIBIOTECH USA INC. 3366 MILLER PARK SOUTH 8/18/2017 91
OLD CHICAGO PIZZA & TAPROOM 1380 CENTERVILLE 8/15/2017 80
ONE STOP FOOD STORE #1 3805 WALNUT 8/15/2017 86
PANERA BREAD #1839 200 TOWN CENTER 8/17/2017 76
QUIKTRIP #901 220 CENTERVILLE 8/18/2017 82
QUOC BAO BAKERY LO BANH MI 3419 WALNUT 8/16/2017 87
WALMART SUPERCENTER #1055 5302 GARLAND 8/18/2017 96
91
WINGSTOP #95 5949 BROADWAY 8/14/2017 59
Posted in:  Health/Safety
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