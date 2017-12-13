Health Dept. inspections: Dec. 4-8
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET
NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|ABBA CARE ASSISTED LIVING BLDG A
|1207
|HIGH GROVE
|12/5/2017
|95
|ALBERTSON’S #4265
|5710
|BROADWAY
|12/7/2017
|82
|AVALON MEMORY CARE
|1150
|COLONEL
|12/4/2017
|76
|BANH MI #1
|3212
|JUPITER
|12/6/2017
|59
|CH & GROUP INC.
|203
|KIRBY
|12/6/2017
|95
|CLASSICAL CENTER AT BRANDENBURG
|626
|NICKENS
|12/4/2017
|99
|CLASSICAL CENTER AT VIAL
|126
|CREEKVIEW
|12/4/2017
|99
|DALLAS SUPERSTORE, INC
|3212
|JUPITER
|12/7/2017
|84
|53
|DAUGHERTY ELEMENTARY
|500
|MILLER
|12/5/2017
|98
|DICKEY’S BBQ
|4441
|BASS PRO
|12/7/2017
|92
|DULCERIA SANCHEZ
|3161
|BROADWAY
|12/4/2017
|99
|EL PATRON TACOS Y TORTAS AL 100
|5219
|BROADWAY
|12/5/2017
|54
|FAT FISH OYSTER BAR
|3265
|BROADWAY
|12/4/2017
|63
|FOR KIDS ONLY CHILD LEARNING CTR
|5210
|DUCK CREEK
|12/6/2017
|95
|GARLAND CLASSICAL ACADEMY
|3024
|ANITA
|12/5/2017
|98
|GARLAND HIGH SCHOOL
|310
|GARLAND
|12/6/2017
|88
|GISD ALTERNATIVE EDUCATION CTR
|2015
|COUNTRY CLUB
|12/5/2017
|98
|GOOD SHEPHERD CATHOLIC SCHOOL
|214
|GARLAND
|12/6/2017
|98
|IRON WOK EXPRESS
|3235
|GARLAND
|12/6/2017
|70
|JACKSON TECHNOLOGY CENTER
|1310
|BOBBIE
|12/8/2017
|90
|JOLLY CHEF #5011
|502
|IDLEWILD
|12/6/2017
|89
|KINGSLEY ONE STOP FOOD MART
|2518
|KINGSLEY
|12/6/2017
|71
|LAS PALMAS SEAFOOD & TAQUERIA
|1201
|MILLER
|12/4/2017
|73
|LISTER ELEMENTARY
|3131
|MARS
|12/8/2017
|99
|MAGIC LAND CHILD CARE CENTER
|1517
|BUCKINGHAM
|12/4/2017
|89
|MILLROSE CENTER
|4242
|ROSEHILL
|12/7/2017
|97
|O’HENRY ELEMENTARY
|4100
|TYNES
|12/8/2017
|95
|PETE’S BURGERS, WINGS & DRINKS
|695
|TOWN SQUARE
|12/5/2017
|72
|ROSIE’S PUPUSERIA REST. #1, LLC
|1910
|FIRST
|12/6/2017
|74
|SHUGART ELEMENTARY
|4726
|ROSEHILL
|12/4/2017
|88
|SILVER CREEK ASSISTED LIVING
|1246
|COLONEL
|12/4/2017
|74
|SQUARE FOOD
|810
|WILDGROVE
|12/9/2017
|82
|SUBWAY #4740
|3324
|BROADWAY
|12/4/2017
|86
|TEXAS LAND & CATTLE STEAK HOUSE
|4881
|BASS PRO
|12/7/2017
|75
|US FOODS
|950
|SHILOH
|12/6/2017
|99
|VIET TOFU
|3555
|WALNUT
|12/6/2017
|84
|WALMART NEIGHBORHOOD MKT #2975
|3959
|BROADWAY
|12/5/2017
|90
|WENDY’S #9398
|5235
|GARLAND
|12/2/2017
|87
Posted in: Health/Safety