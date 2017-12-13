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Health Dept. inspections: Dec. 4-8 

Posted: 12:58 pm, December 13, 2017 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET

NAME

   ACTIVITY DATE   SCORE
ABBA CARE ASSISTED LIVING BLDG A   1207   HIGH GROVE   12/5/2017   95
ALBERTSON’S #4265   5710   BROADWAY   12/7/2017   82
AVALON MEMORY CARE   1150   COLONEL   12/4/2017   76
BANH MI #1   3212   JUPITER   12/6/2017   59
CH & GROUP INC.   203   KIRBY   12/6/2017   95
CLASSICAL CENTER AT BRANDENBURG   626   NICKENS   12/4/2017   99
CLASSICAL CENTER AT VIAL   126   CREEKVIEW   12/4/2017   99
DALLAS SUPERSTORE, INC   3212   JUPITER   12/7/2017   84
                53
DAUGHERTY ELEMENTARY   500   MILLER   12/5/2017   98
DICKEY’S BBQ   4441   BASS PRO   12/7/2017   92
DULCERIA SANCHEZ   3161   BROADWAY   12/4/2017   99
EL PATRON TACOS Y TORTAS AL 100   5219   BROADWAY   12/5/2017   54
FAT FISH OYSTER BAR   3265   BROADWAY   12/4/2017   63
FOR KIDS ONLY CHILD LEARNING CTR   5210   DUCK CREEK   12/6/2017   95
GARLAND CLASSICAL ACADEMY   3024   ANITA   12/5/2017   98
GARLAND HIGH SCHOOL   310   GARLAND   12/6/2017   88
GISD ALTERNATIVE EDUCATION CTR   2015   COUNTRY CLUB   12/5/2017   98
GOOD SHEPHERD CATHOLIC SCHOOL   214   GARLAND   12/6/2017   98
IRON WOK EXPRESS   3235   GARLAND   12/6/2017   70
JACKSON TECHNOLOGY CENTER   1310   BOBBIE   12/8/2017   90
JOLLY CHEF #5011   502   IDLEWILD   12/6/2017   89
KINGSLEY ONE STOP FOOD MART   2518   KINGSLEY   12/6/2017   71
LAS PALMAS SEAFOOD & TAQUERIA   1201   MILLER   12/4/2017   73
LISTER ELEMENTARY   3131   MARS   12/8/2017   99
MAGIC LAND CHILD CARE CENTER   1517   BUCKINGHAM   12/4/2017   89
MILLROSE CENTER   4242   ROSEHILL   12/7/2017   97
O’HENRY ELEMENTARY   4100   TYNES   12/8/2017   95
PETE’S BURGERS, WINGS & DRINKS   695   TOWN SQUARE   12/5/2017   72
ROSIE’S PUPUSERIA REST. #1, LLC   1910   FIRST   12/6/2017   74
SHUGART ELEMENTARY   4726   ROSEHILL   12/4/2017   88
SILVER CREEK ASSISTED LIVING   1246   COLONEL   12/4/2017   74
SQUARE FOOD   810   WILDGROVE   12/9/2017   82
SUBWAY #4740   3324   BROADWAY   12/4/2017   86
TEXAS LAND & CATTLE STEAK HOUSE   4881   BASS PRO   12/7/2017   75
US FOODS   950   SHILOH   12/6/2017   99
VIET TOFU   3555   WALNUT   12/6/2017   84
WALMART NEIGHBORHOOD MKT #2975   3959   BROADWAY   12/5/2017   90
WENDY’S #9398   5235   GARLAND   12/2/2017   87
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