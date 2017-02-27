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Health Dept. inspections: Feb. 20-24 

Posted: 5:35 pm, February 27, 2017 by Kim Everett
health

The city of Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health inspections are performed more frequently by the Health Department. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET

NAME

   ACTIVITY DATE   SCORE
1-STOP FOOD STORE 4517 SATURN 2/22/2017 74
7 CAFE 4609 WALNUT 2/22/2017 82
AAA ADULT DAY CARE 3306 WALNUT 2/21/2017 93
BA LE CHANH GOC GARLAND 3526 WALNUT 2/22/2017 70
BALSAS MEXICAN RESTAURANT 421 JUPITER 2/20/2017 57
BANH MI #1 3212 JUPITER 2/22/2017 47
BARBACOA HERMANOS CRUZ 109 CENTERVILLE 2/20/2017 71
BEVERAGE CITY #7 4400 BASS PRO 2/24/2017 67
38
BROADWAY TOBACCO BEER, WINE 5335 BROADWAY 2/21/2017 89
CARL’S JR 550 INTERSTATE 30 2/23/2017 83
CENTRO DEL BIENESTAR 4413 WALNUT 2/22/2017 93
CHICKEN EXPRESS 2002 EASTGATE 2/24/2017 65
CHICK-FIL-A 5425 GEORGE BUSH 2/20/2017 96
CHUCK E. CHEESE’S #584 4992 GEORGE BUSH 2/22/2017 86
COMMERCIAL KITCHEN 24, LLC 4315 ACTION 2/23/2017 78
CORNER STORE #2171 829 MILLER 2/24/2017 89
DUC HUONG GIO CHA 3347 WALNUT 2/22/2017 79
E & S GROCERY & BAKERY 420 PLANO 2/24/2017 82
EL SABROSO TAQUERIA #2 3701 WALNUT 2/20/2017 75
FLYING FISH 4430 LAVON 2/20/2017 78
GOLDEN CHICK #1263 430 INTERSTATE 30 2/23/2017 84
HEFF’S BURGERS 430 INTERSTATE 30 2/22/2017 61
I LOVE DONUTS 2907 BELTLINE 2/20/2017 75
III FELLA’S BBQ 2121 NORTHWEST 2/23/2017 66
JACK IN THE BOX #785 1001 CENTERVILLE 2/23/2017 82
LA REAL MICHOACANA #5 1101 NORTHWEST 2/23/2017 71
MAMA RUGI’S PIZZERIA 4040 SHILOH 2/24/2017 90
MCDONALD’S #7394 509 INTERSTATE 30 2/23/2017 80
NO. GARLAND MONTESSORI 1613 GARLAND 2/24/2017 99
O’HENRY ELEMENTARY 4100 TYNES 2/23/2017 99
PEAK FOOD MART 5509 BROADWAY 2/23/2017 95
PHO BANG RESTAURANT 3565 WALNUT 2/20/2017 55
PRICELESS CHILDCARE/LEARNING 5335 BROADWAY 2/23/2017 70
QUOC BAO BAKERY LO BAHN MI 3419 WALNUT 2/22/2017 75
QUOC HUONG RESTAURANT 3112 JUPITER 2/20/2017 68
RACETRAC #560 2646 JUPITER 2/22/2017 79
RICKS SMOKEHOUSE BBQ 1417 JUPITER 2/18/2017 85
S & T FOOD STORE 3845 GARLAND 2/23/2017 91
SONIC DRIVE-IN #2084 3327 BROADWAY 2/20/2017 72
SOUTHERN LOVE FOOD COMPANY 2376 LAVON 2/24/2017 90
SUBWAY #12623 5970 BROADWAY 2/22/2017 75
TACO BELL #026721 502 GARLAND 2/23/2017 95
TACO BUENO #3059 5724 BROADWAY 2/24/2017 77
TEXAN DONUTS 1913 JUPITER 2/22/2017 76
TEXAS SKATIUM 2020 ROWLETT 2/24/2017 78
WHATABURGER #197 5806 BROADWAY 2/22/2017 72
WOWDY DONUT 3035 SHILOH 2/24/2017 61
YEN CHINA CAFE 1225 BELTLINE 2/23/2017 78
Y-SATURN CONVENIENCE STORE 5013 SATURN 2/23/2017 84

 

Posted in:  Health/Safety
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