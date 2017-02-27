Health Dept. inspections: Feb. 20-24
The city of Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health inspections are performed more frequently by the Health Department. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET
NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|1-STOP FOOD STORE
|4517
|SATURN
|2/22/2017
|74
|7 CAFE
|4609
|WALNUT
|2/22/2017
|82
|AAA ADULT DAY CARE
|3306
|WALNUT
|2/21/2017
|93
|BA LE CHANH GOC GARLAND
|3526
|WALNUT
|2/22/2017
|70
|BALSAS MEXICAN RESTAURANT
|421
|JUPITER
|2/20/2017
|57
|BANH MI #1
|3212
|JUPITER
|2/22/2017
|47
|BARBACOA HERMANOS CRUZ
|109
|CENTERVILLE
|2/20/2017
|71
|BEVERAGE CITY #7
|4400
|BASS PRO
|2/24/2017
|67
|38
|BROADWAY TOBACCO BEER, WINE
|5335
|BROADWAY
|2/21/2017
|89
|CARL’S JR
|550
|INTERSTATE 30
|2/23/2017
|83
|CENTRO DEL BIENESTAR
|4413
|WALNUT
|2/22/2017
|93
|CHICKEN EXPRESS
|2002
|EASTGATE
|2/24/2017
|65
|CHICK-FIL-A
|5425
|GEORGE BUSH
|2/20/2017
|96
|CHUCK E. CHEESE’S #584
|4992
|GEORGE BUSH
|2/22/2017
|86
|COMMERCIAL KITCHEN 24, LLC
|4315
|ACTION
|2/23/2017
|78
|CORNER STORE #2171
|829
|MILLER
|2/24/2017
|89
|DUC HUONG GIO CHA
|3347
|WALNUT
|2/22/2017
|79
|E & S GROCERY & BAKERY
|420
|PLANO
|2/24/2017
|82
|EL SABROSO TAQUERIA #2
|3701
|WALNUT
|2/20/2017
|75
|FLYING FISH
|4430
|LAVON
|2/20/2017
|78
|GOLDEN CHICK #1263
|430
|INTERSTATE 30
|2/23/2017
|84
|HEFF’S BURGERS
|430
|INTERSTATE 30
|2/22/2017
|61
|I LOVE DONUTS
|2907
|BELTLINE
|2/20/2017
|75
|III FELLA’S BBQ
|2121
|NORTHWEST
|2/23/2017
|66
|JACK IN THE BOX #785
|1001
|CENTERVILLE
|2/23/2017
|82
|LA REAL MICHOACANA #5
|1101
|NORTHWEST
|2/23/2017
|71
|MAMA RUGI’S PIZZERIA
|4040
|SHILOH
|2/24/2017
|90
|MCDONALD’S #7394
|509
|INTERSTATE 30
|2/23/2017
|80
|NO. GARLAND MONTESSORI
|1613
|GARLAND
|2/24/2017
|99
|O’HENRY ELEMENTARY
|4100
|TYNES
|2/23/2017
|99
|PEAK FOOD MART
|5509
|BROADWAY
|2/23/2017
|95
|PHO BANG RESTAURANT
|3565
|WALNUT
|2/20/2017
|55
|PRICELESS CHILDCARE/LEARNING
|5335
|BROADWAY
|2/23/2017
|70
|QUOC BAO BAKERY LO BAHN MI
|3419
|WALNUT
|2/22/2017
|75
|QUOC HUONG RESTAURANT
|3112
|JUPITER
|2/20/2017
|68
|RACETRAC #560
|2646
|JUPITER
|2/22/2017
|79
|RICKS SMOKEHOUSE BBQ
|1417
|JUPITER
|2/18/2017
|85
|S & T FOOD STORE
|3845
|GARLAND
|2/23/2017
|91
|SONIC DRIVE-IN #2084
|3327
|BROADWAY
|2/20/2017
|72
|SOUTHERN LOVE FOOD COMPANY
|2376
|LAVON
|2/24/2017
|90
|SUBWAY #12623
|5970
|BROADWAY
|2/22/2017
|75
|TACO BELL #026721
|502
|GARLAND
|2/23/2017
|95
|TACO BUENO #3059
|5724
|BROADWAY
|2/24/2017
|77
|TEXAN DONUTS
|1913
|JUPITER
|2/22/2017
|76
|TEXAS SKATIUM
|2020
|ROWLETT
|2/24/2017
|78
|WHATABURGER #197
|5806
|BROADWAY
|2/22/2017
|72
|WOWDY DONUT
|3035
|SHILOH
|2/24/2017
|61
|YEN CHINA CAFE
|1225
|BELTLINE
|2/23/2017
|78
|Y-SATURN CONVENIENCE STORE
|5013
|SATURN
|2/23/2017
|84
Posted in: Health/Safety