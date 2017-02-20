Health Dept. inspections: February 13-17
The city of Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health inspections are performed more frequently by the Health Department. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #34126A
|3425
|FOREST
|2/16/2017
|78
|CENTERVILLE ELEMENTARY SCHOOL
|600
|KEEN
|2/13/2017
|98
|CHILI’S GRILL & BAR #0493
|3271
|GEORGE BUSH
|2/16/2017
|81
|CRAZY CATFISH #2
|1410
|BUCKINGHAM
|2/15/2017
|83
|DELICIAS COFFEE & DELI
|1452
|NORTHWEST
|2/15/2017
|76
|DONUT PALACE
|3350
|BROADWAY
|2/13/2017
|74
|FIESTA MART #54
|2940
|FIRST
|2/14/2017
|79
|GRILL 64
|600
|CAMPBELL
|2/16/2017
|91
|HARAR SENGA MEART SEGA
|2014
|JUPITER
|2/13/2017
|78
|ICHI SUSHI & GRILL
|690
|BEEBLAM
|2/13/2017
|80
|IHOP #3014
|5175
|GEORGE BUSH
|2/15/2017
|88
|JACK IN THE BOX #791
|1382
|BELTLINE
|2/16/2017
|63
|JIMMY’S BIG BURGER
|1524
|NORTHWEST
|2/14/2017
|61
|LA ESPIGA DE ORO
|565
|OATES
|2/15/2017
|66
|LOS COMPADRES TAQUERIA
|3450
|WALNUT
|2/14/2017
|75
|LOS TRES HERMANOS
|1901
|JUPITER
|2/15/2017
|63
|MATT’S RANCHO MARTINEZ
|5085
|GEORGE BUSH
|2/15/2017
|74
|MCDONALD’S
|3205
|GARLAND
|2/13/2017
|80
|MILLENNIUM DONUTS
|503
|GARLAND
|2/13/2017
|81
|MINUTE MART
|3626
|SATURN
|2/17/2017
|70
|NEW EGG ROLL
|2026
|BUCKINGHAM
|2/16/2017
|72
|NORMA’S MEXICAN RESTAURANT
|3420
|BROADWAY
|2/13/2017
|76
|ORCHARD HILLS GROCERY
|1326
|KINGSLEY
|2/17/2017
|76
|PAPA OSH
|565
|OATES
|2/15/2017
|70
|PLEASANT VALLEY NURSING & REHAB
|1525
|PLEASANT VALLEY
|2/13/2017
|72
|QUIKTRIP #901
|220
|CENTERVILLE
|2/16/2017
|80
|RESTAURANT Y TAQUERIA LUPITAS
|1456
|BELTLINE
|2/14/2017
|40
|RICKS SMOKEHOUSE BBQ
|1417
|JUPITER
|2/18/2017
|85
|SAM’S CLUB STORE #4783
|5150
|GARLAND
|2/17/2017
|93
|86
|79
|SKILLMAN WOK
|565
|OATES
|2/15/2017
|58
|SOUTHGATE ELEMENTARY
|1115
|MAYFIELD
|2/14/2017
|97
|STAR FOOD MART
|2014
|JUPITER
|2/13/2017
|65
|SUBWAY #13143
|3035
|SHILOH
|2/13/2017
|74
|TAQUERIA TOCUMBO
|2431
|WALNUT
|2/14/2017
|71
|WALNUT GLEN ACADEMY FOR EXCELLENCE
|3101
|EDGEWOOD
|2/15/2017
|92
|WINTERS PARK NURSING & REHABILITATION
|3737
|GARLAND
|2/14/2017
|86
|YOBERRY
|909
|NORTHWEST
|2/14/2017
|80
Posted in: Health/Safety