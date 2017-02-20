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Health Dept. inspections: February 13-17 

Posted: 3:20 pm, February 20, 2017 by Kim Everett
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The city of Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health inspections are performed more frequently by the Health Department. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #34126A 3425 FOREST 2/16/2017 78
CENTERVILLE ELEMENTARY SCHOOL 600 KEEN 2/13/2017 98
CHILI’S GRILL & BAR #0493 3271 GEORGE BUSH 2/16/2017 81
CRAZY CATFISH #2 1410 BUCKINGHAM 2/15/2017 83
DELICIAS COFFEE & DELI 1452 NORTHWEST 2/15/2017 76
DONUT PALACE 3350 BROADWAY 2/13/2017 74
FIESTA MART #54 2940 FIRST 2/14/2017 79
GRILL 64 600 CAMPBELL 2/16/2017 91
HARAR SENGA MEART SEGA 2014 JUPITER 2/13/2017 78
ICHI SUSHI & GRILL 690 BEEBLAM 2/13/2017 80
IHOP #3014 5175 GEORGE BUSH 2/15/2017 88
JACK IN THE BOX #791 1382 BELTLINE 2/16/2017 63
JIMMY’S BIG BURGER 1524 NORTHWEST 2/14/2017 61
LA ESPIGA DE ORO 565 OATES 2/15/2017 66
LOS COMPADRES TAQUERIA 3450 WALNUT 2/14/2017 75
LOS TRES HERMANOS 1901 JUPITER 2/15/2017 63
MATT’S RANCHO MARTINEZ 5085 GEORGE BUSH 2/15/2017 74
MCDONALD’S 3205 GARLAND 2/13/2017 80
MILLENNIUM DONUTS 503 GARLAND 2/13/2017 81
MINUTE MART 3626 SATURN 2/17/2017 70
NEW EGG ROLL 2026 BUCKINGHAM 2/16/2017 72
NORMA’S MEXICAN RESTAURANT 3420 BROADWAY 2/13/2017 76
ORCHARD HILLS GROCERY 1326 KINGSLEY 2/17/2017 76
PAPA OSH 565 OATES 2/15/2017 70
PLEASANT VALLEY NURSING & REHAB 1525 PLEASANT VALLEY 2/13/2017 72
QUIKTRIP #901 220 CENTERVILLE 2/16/2017 80
RESTAURANT Y TAQUERIA LUPITAS 1456 BELTLINE 2/14/2017 40
RICKS SMOKEHOUSE BBQ 1417 JUPITER 2/18/2017 85
SAM’S CLUB STORE #4783 5150 GARLAND 2/17/2017 93
86
79
SKILLMAN WOK 565 OATES 2/15/2017 58
SOUTHGATE ELEMENTARY 1115 MAYFIELD 2/14/2017 97
STAR FOOD MART 2014 JUPITER 2/13/2017 65
SUBWAY #13143 3035 SHILOH 2/13/2017 74
TAQUERIA TOCUMBO 2431 WALNUT 2/14/2017 71
WALNUT GLEN ACADEMY FOR EXCELLENCE 3101 EDGEWOOD 2/15/2017 92
WINTERS PARK NURSING & REHABILITATION 3737 GARLAND 2/14/2017 86
YOBERRY 909 NORTHWEST 2/14/2017 80
Posted in:  Health/Safety
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