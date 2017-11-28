Health Dept. inspections: Nov. 11-21
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|1ST DONUTS
|149
|KINGSLEY
|11/16/2017
|69
|7-ELEVEN CONVEN STORE #35393A
|2510
|BELTLINE
|11/21/2017
|67
|7-ELEVEN CONVEN STORE #39444B
|501
|INTERSTATE 30
|11/13/2017
|78
|BANGKOK THAI GARDEN RESTAURANT
|4425
|WALNUT
|11/15/2017
|59
|BEEF HOUSE
|3110
|SATURN
|11/13/2017
|69
|BODY REFUEL
|1201
|CENTERVILLE
|11/17/2017
|88
|BRADFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|3817
|BUCKNELL
|11/17/2017
|99
|BROADWAY TOBACCO BEER & WINE
|5335
|BROADWAY
|11/13/2017
|88
|BUFFALO WILD WINGS #194
|5125
|GEORGE BUSH
|11/20/2017
|69
|CHICKEN EXPRESS
|2002
|EASTGATE
|11/16/2017
|70
|CHINA STAR
|2425
|WALNUT
|11/13/2017
|72
|CICI’S PIZZA #2
|4750
|JUPITER
|11/15/2017
|80
|CLUB HILL ELEMENTARY
|1330
|COLONEL
|11/16/2017
|95
|DALLAS DISTILLERIES INC.
|803
|SHEPHERD
|11/15/2017
|92
|DALLAS TACOS PANCHO
|1456
|BELTLINE
|11/15/2017
|71
|DOMINO’S PIZZA #6987
|1529
|BUCKINGHAM
|11/15/2017
|75
|DUC HUONG GIO CHA
|3347
|WALNUT
|11/15/2017
|75
|EBENEEZER’S PUB & GRUB
|1933
|NORTHWEST
|11/16/2017
|79
|EGG ROLL CAFE
|4002
|JUPITER
|11/15/2017
|71
|EL PAISA THE ORIGINAL TACO STAND
|2227
|WALNUT
|11/16/2017
|73
|EVEREST GROCERY
|3022
|SHILOH
|11/16/2017
|80
|FATHER & SON TABACCO STORE
|3225
|FOREST
|11/15/2017
|87
|H&B E-Z WAY
|118
|GLENFIELD
|11/15/2017
|87
|HANA JAPANESE HIBACHI & SUSHI
|1201
|BELTLINE
|11/20/2017
|51
|HANDLEY ELEMENTARY
|3725
|BROADWAY
|11/16/2017
|95
|JS QUICK STOP
|3464
|CAMPBELL
|11/15/2017
|88
|75
|KFC #C715011
|1430
|BUCKINGHAM
|11/21/2017
|91
|LA MICHOACANA #3
|2406
|WALNUT
|11/20/2017
|76
|63
|52
|LAS TORTUGAS
|3321
|WALNUT
|11/15/2017
|76
|LITTLE MEXICO
|3161
|BROADWAY
|11/16/2017
|64
|LOVELY MART
|3249
|FOREST
|11/13/2017
|84
|MARISCOS EL VIEJON SEAFOOD & BAR
|1560
|FIRST
|11/15/2017
|58
|MI COMIDA HONDUREÑA RESTAURANT
|220
|KINGSLEY
|11/13/2017
|60
|MILLER GAS & MORE
|2435
|MILLER
|11/11/2017
|72
|MONTCLAIR ESTATES
|801
|LA PRADA
|11/20/2017
|80
|NUTRI-LIFE
|2915
|FIFTH
|11/16/2017
|85
|ONE STOP FOOD STORE #1
|3805
|WALNUT
|11/14/2017
|93
|72
|ONE STOP SHOPPING
|3620
|WALNUT
|11/16/2017
|95
|74
|PALETERIA LA SUPER #2
|3031
|FIRST
|11/15/2017
|73
|PANADERIA PASTELERIA Y FRUTERIA SANCHEZ
|3160
|SATURN
|11/16/2017
|75
|PAPA OSH
|565
|OATES
|11/14/2017
|70
|PEAK FOOD MART
|5509
|BROADWAY
|11/13/2017
|96
|PHO BANG RESTAURANT
|3565
|WALNUT
|11/13/2017
|52
|PIZZA HUT #744122
|5335
|BROADWAY
|11/20/2017
|86
|PIZZA PATRON #4
|2930
|FIRST
|11/15/2017
|85
|PIZZA PATRON #97
|1501
|MILLER
|11/15/2017
|84
|PLAZA DEL SOL
|3125
|FIRST
|11/15/2017
|52
|POLLOS LA PULLITA II, INC
|2319
|WALNUT
|11/13/2017
|56
|QUIKTRIP #938
|131
|LAVON
|11/14/2017
|91
|RABBONIS PRAISE
|3460
|WALNUT
|11/17/2017
|98
|RACETRAC #697
|2434
|BUCKINGHAM
|11/20/2017
|88
|ROACH ELEMENTARY
|1811
|MAYFIELD
|11/14/2017
|97
|SALUD Y FIGURA
|3420
|BROADWAY
|11/13/2017
|88
|SMALLCAKES GARLAND
|4280
|LAVON
|11/14/2017
|90
|SONIC DRIVE-IN #4723
|5020
|GARLAND
|11/20/2017
|75
|SOUTH GARLAND HIGH SCHOOL
|600
|COLONEL
|11/15/2017
|95
|89
|SOUTHGATE ELEMENTARY
|1115
|MAYFIELD
|11/13/2017
|97
|STARBUCKS COFFEE #2578
|2535
|FIREWHEEL
|11/15/2017
|94
|STARBUCKS COFFEE #6406
|1101
|CENTERVILLE
|11/14/2017
|95
|SUBWAY #12623
|5970
|BROADWAY
|11/16/2017
|70
|SUNDIAS FRESH
|6531
|DUCK CREEK
|11/16/2017
|84
|SUNNY’S MART 1
|1502
|INTERSTATE 30
|11/16/2017
|82
|TACOS Y TORTAS RICKI’S
|3161
|BROADWAY
|11/16/2017
|75
|TAQUERIA “EL PRIMO”
|3345
|BROADWAY
|11/16/2017
|82
|TAQUERIA MORELOS
|2430
|WALNUT
|11/15/2017
|74
|THACH THAO
|3212
|JUPITER
|11/14/2017
|73
|THE FAMILY DONUTS
|3245
|FOREST
|11/17/2017
|81
|TONY’S DINER
|3112
|JUPITER
|11/15/2017
|70
|TRES HERMANA’S
|3161
|BROADWAY
|11/13/2017
|62
|WALNUT GLEN ACADEMY FOR EXCELLENCE
|3101
|EDGEWOOD
|11/17/2017
|98
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report