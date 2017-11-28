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Health Dept. inspections: Nov. 11-21 

Posted: 11:37 am, November 28, 2017 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
1ST DONUTS   149 KINGSLEY   11/16/2017   69
7-ELEVEN CONVEN STORE #35393A   2510 BELTLINE   11/21/2017   67
7-ELEVEN CONVEN STORE #39444B   501 INTERSTATE 30   11/13/2017   78
BANGKOK THAI GARDEN RESTAURANT   4425 WALNUT   11/15/2017   59
BEEF HOUSE   3110 SATURN   11/13/2017   69
BODY REFUEL   1201 CENTERVILLE   11/17/2017   88
BRADFIELD ELEMENTARY SCHOOL   3817 BUCKNELL   11/17/2017   99
BROADWAY TOBACCO BEER & WINE   5335 BROADWAY   11/13/2017   88
BUFFALO WILD WINGS #194   5125 GEORGE BUSH   11/20/2017   69
CHICKEN EXPRESS   2002 EASTGATE   11/16/2017   70
CHINA STAR   2425 WALNUT   11/13/2017   72
CICI’S PIZZA #2   4750 JUPITER   11/15/2017   80
CLUB HILL ELEMENTARY   1330 COLONEL   11/16/2017   95
DALLAS DISTILLERIES INC.   803 SHEPHERD   11/15/2017   92
DALLAS TACOS PANCHO   1456 BELTLINE   11/15/2017   71
DOMINO’S PIZZA #6987   1529 BUCKINGHAM   11/15/2017   75
DUC HUONG GIO CHA   3347 WALNUT   11/15/2017   75
EBENEEZER’S PUB & GRUB   1933 NORTHWEST   11/16/2017   79
EGG ROLL CAFE   4002 JUPITER   11/15/2017   71
EL PAISA THE ORIGINAL TACO STAND   2227 WALNUT   11/16/2017   73
EVEREST GROCERY   3022 SHILOH   11/16/2017   80
FATHER & SON TABACCO STORE   3225 FOREST   11/15/2017   87
H&B E-Z WAY   118 GLENFIELD   11/15/2017   87
HANA JAPANESE HIBACHI & SUSHI   1201 BELTLINE   11/20/2017   51
HANDLEY ELEMENTARY   3725 BROADWAY   11/16/2017   95
JS QUICK STOP   3464 CAMPBELL   11/15/2017   88
              75
KFC #C715011   1430 BUCKINGHAM   11/21/2017   91
LA MICHOACANA #3   2406 WALNUT   11/20/2017   76
              63
              52
LAS TORTUGAS   3321 WALNUT   11/15/2017   76
LITTLE MEXICO   3161 BROADWAY   11/16/2017   64
LOVELY MART   3249 FOREST   11/13/2017   84
MARISCOS EL VIEJON SEAFOOD & BAR   1560 FIRST   11/15/2017   58
MI COMIDA HONDUREÑA RESTAURANT   220 KINGSLEY   11/13/2017   60
MILLER GAS & MORE   2435 MILLER   11/11/2017   72
MONTCLAIR ESTATES   801 LA PRADA   11/20/2017   80
NUTRI-LIFE   2915 FIFTH   11/16/2017   85
ONE STOP FOOD STORE #1   3805 WALNUT   11/14/2017   93
              72
ONE STOP SHOPPING   3620 WALNUT   11/16/2017   95
              74
PALETERIA LA SUPER #2   3031 FIRST   11/15/2017   73
PANADERIA PASTELERIA Y FRUTERIA SANCHEZ   3160 SATURN   11/16/2017   75
PAPA OSH   565 OATES   11/14/2017   70
PEAK FOOD MART   5509 BROADWAY   11/13/2017   96
PHO BANG RESTAURANT   3565 WALNUT   11/13/2017   52
PIZZA HUT #744122   5335 BROADWAY   11/20/2017   86
PIZZA PATRON #4   2930 FIRST   11/15/2017   85
PIZZA PATRON #97   1501 MILLER   11/15/2017   84
PLAZA DEL SOL   3125 FIRST   11/15/2017   52
POLLOS LA PULLITA II, INC   2319 WALNUT   11/13/2017   56
QUIKTRIP #938   131 LAVON   11/14/2017   91
RABBONIS PRAISE   3460 WALNUT   11/17/2017   98
RACETRAC #697   2434 BUCKINGHAM   11/20/2017   88
ROACH ELEMENTARY   1811 MAYFIELD   11/14/2017   97
SALUD Y FIGURA   3420 BROADWAY   11/13/2017   88
SMALLCAKES GARLAND   4280 LAVON   11/14/2017   90
SONIC DRIVE-IN #4723   5020 GARLAND   11/20/2017   75
SOUTH GARLAND HIGH SCHOOL   600 COLONEL   11/15/2017   95
              89
SOUTHGATE ELEMENTARY   1115 MAYFIELD   11/13/2017   97
STARBUCKS COFFEE #2578   2535 FIREWHEEL   11/15/2017   94
STARBUCKS COFFEE #6406   1101 CENTERVILLE   11/14/2017   95
SUBWAY #12623   5970 BROADWAY   11/16/2017   70
SUNDIAS FRESH   6531 DUCK CREEK   11/16/2017   84
SUNNY’S MART 1   1502 INTERSTATE 30   11/16/2017   82
TACOS Y TORTAS RICKI’S   3161 BROADWAY   11/16/2017   75
TAQUERIA “EL PRIMO”   3345 BROADWAY   11/16/2017   82
TAQUERIA MORELOS   2430 WALNUT   11/15/2017   74
THACH THAO   3212 JUPITER   11/14/2017   73
THE FAMILY DONUTS   3245 FOREST   11/17/2017   81
TONY’S DINER   3112 JUPITER   11/15/2017   70
TRES HERMANA’S   3161 BROADWAY   11/13/2017   62
WALNUT GLEN ACADEMY FOR EXCELLENCE   3101 EDGEWOOD   11/17/2017   98

 

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