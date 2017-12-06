Health Dept. inspections: Nov. 27 – Dec. 2
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|7-ELEVEN CONVENIENCE ST. #35391
|5401
|GEORGE BUSH
|11/29/2017
|61
|ANGELA’S SNACK BAR
|873
|MILLER
|11/28/2017
|89
|AUSTIN ACADEMY
|1125
|BEVERLY
|11/30/2017
|92
|BARBACOA HERMANOS CRUZ
|109
|CENTERVILLE
|11/29/2017
|74
|BIG SPRINGS ELEMENTARY
|3301
|CAMPBELL
|11/29/2017
|98
|BRAUM’S ICE CREAM #61
|1815
|NORTHWEST
|11/30/2017
|78
|BRAUM’S ICE CREAM #62
|2802
|LAVON
|11/27/2017
|74
|BREAK ROOM
|3161
|BROADWAY
|11/30/2017
|98
|BROADWAY FOOD PLAZA
|4646
|BROADWAY
|12/1/2017
|84
|BURGER KING #5020
|106
|FIRST
|11/28/2017
|87
|BUSSEY MIDDLE SCHOOL
|1204
|TRAVIS
|11/28/2017
|91
|CAPTAIN D’S
|6327
|BROADWAY
|11/30/2017
|87
|CISNEROS PREKINDERGARTEN SCH.
|2826
|FIFTH
|11/30/2017
|99
|CORNER STORE #2171
|829
|MILLER
|11/28/2017
|90
|DARREN’S AMERICAN GRILL
|7602
|JUPITER
|12/1/2017
|78
|DISCOUNT BEER AND WINE
|1933
|NORTHWEST
|11/28/2017
|93
|DON JOSE PALETERIA
|2441
|WALNUT
|11/29/2017
|89
|DONUT PALACE #1
|1605
|BUCKINGHAM
|12/1/2017
|75
|EL POLLO REGIO #2
|501
|PLANO
|11/29/2017
|73
|FOODPLUS 2
|1422
|KINGSLEY
|11/29/2017
|85
|GARLAND GRILL
|3421
|KINGSLEY
|11/30/2017
|58
|GOLD MINE RESTAURANT
|3127
|FIRST
|11/29/2017
|64
|GOLDEN MEADOWS ES
|1726
|TRAVIS
|11/28/2017
|98
|HENDERSON CHICKEN
|809
|CENTERVILLE
|11/29/2017
|76
|HICKMAN ELEMENTARY
|3114
|PINEWOOD
|11/29/2017
|93
|HONEY DONUT
|1949
|CENTERVILLE
|12/1/2017
|78
|IL TEXAS CHARTER HSL
|4413
|SHILOH
|11/29/2017
|81
|JACK IN THE BOX #3771
|4015
|BOBTOWN
|11/28/2017
|75
|JACK IN THE BOX #785
|1001
|CENTERVILLE
|11/30/2017
|78
|JANNET’S PIZZA & PASTA
|3161
|BROADWAY
|11/27/2017
|79
|J-MART
|1921
|PLANO
|11/27/2017
|91
|62
|KIDS CENTRAL
|2319
|GUTHRIE
|11/27/2017
|92
|LITTLE NAPOLIS ITALIAN REST.
|405
|COUNTRY CLUB
|11/27/2017
|78
|MAYBERRY GARDENS #1
|3250
|GARLAND
|11/29/2017
|93
|MAYBERRY GARDENS #2
|3252
|GARLAND
|11/29/2017
|90
|MAYBERRY GARDENS #3
|3254
|GARLAND
|11/29/2017
|95
|MAYBERRY GARDENS #4
|3256
|GARLAND
|11/29/2017
|96
|MAYBERRY GARDENS #5
|3258
|GARLAND
|11/29/2017
|96
|MAYBERRY GARDENS #7
|3262
|GARLAND
|11/29/2017
|97
|MAYBERRY GARDENS #8
|3264
|GARLAND
|11/29/2017
|98
|MAYBERRY GARDENS ASST LIVING #10
|3268
|GARLAND
|11/29/2017
|86
|MAYBERRY GARDENS ASST LIVING #11
|3270
|GARLAND
|11/29/2017
|91
|MAYBERRY GARDENS ASST LIVING #9
|3266
|GARLAND
|11/29/2017
|96
|MEMORIAL PATHWAY ACADEMY
|2825
|FIRST
|11/30/2017
|92
|MOE’S SOUTHWEST GRILL
|5949
|BROADWAY
|11/27/2017
|78
|NORTH GARLAND HIGH SCHOOL
|2109
|BUCKINGHAM
|12/1/2017
|97
|90
|OLIVE OIL PIZZERIA
|552
|INTERSTATE 30
|12/1/2017
|79
|PHI COFFEE & TEA
|3212
|JUPITER
|12/1/2017
|70
|PHUONG NAM RESTAURANT
|4413
|WALNUT
|11/28/2017
|61
|QUIKTRIP #908
|2010
|SHILOH
|12/1/2017
|70
|RACETRAC #183
|1355
|HIGHWAY 66
|11/28/2017
|96
|RICK’S BBQ
|1417
|JUPITER
|12/1/2017
|70
|RIOS PRODUCE
|3161
|BROADWAY
|11/30/2017
|97
|SUNLIGHT FOOD MART
|1935
|JUPITER
|11/29/2017
|78
|TACO BODEGA
|2334
|BUCKINGHAM
|12/1/2017
|63
|THE WILLOW CHILD DEVELOPMENT CTR
|801
|AVENUE D
|11/30/2017
|83
|TRAK 10
|3420
|WALNUT
|11/29/2017
|93
|80
|WENDY’S #9398
|5235
|GARLAND
|12/2/2017
|87
Posted in: Health/Safety