Health Dept. inspections: Nov. 4-11
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET
NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|1-STOP FOOD STORE
|4517
|SATURN
|11/9/2017
|65
|AMC THEATRE FIREWHEEL 18
|100
|CONEFLOWER
|11/8/2017
|60
|BAHIA RESTAURANTE
|1480
|BUCKINGHAM
|11/7/2017
|31
|BENDITO SEA
|3009
|APOLLO
|11/8/2017
|59
|BEVERAGE CITY #7
|4400
|BASS PRO
|11/9/2017
|63
|COOPER ELEMENTARY
|1200
|KINGSBRIDGE
|11/8/2017
|88
|CRAZY CATFISH #1
|805
|CENTERVILLE
|11/7/2017
|92
|DA BOYZ SPORTS BAR & GRILL
|565
|OATES
|11/7/2017
|81
|DEL RANCHO
|220
|KINGSLEY
|11/7/2017
|73
|DENNY’S RESTAURANT #1292
|457
|INTERSTATE 30
|11/6/2017
|77
|FREEMAN ELEMENTARY
|1220
|WALNUT
|11/9/2017
|95
|GRAND BROOK MEMORY CARE OF GARLAND
|5600
|SHILOH
|11/9/2017
|86
|HIDALGO MEXICAN RESTAURANT
|3845
|GARLAND
|11/8/2017
|70
|HOOTERS
|4781
|BASS PRO
|11/9/2017
|73
|INDIA GARDEN
|433
|INTERSTATE 30
|11/6/2017
|76
|KONA ICE II
|6202
|LENNOX
|11/4/2017
|97
|KONA ICE LLC
|6202
|LENNOX
|11/4/2017
|98
|LA QUINTA INN & SUITES
|375
|INTERSTATE 30
|11/9/2017
|82
|LOS CORRALES MEXICAN CUISINE
|1449
|JUPITER
|11/9/2017
|80
|MILLER GAS & MORE
|2435
|MILLER
|11/11/2017
|72
|OCEAN BUFFET
|1328
|CENTERVILLE
|11/6/2017
|58
|PEPPERS TACO INC.
|1818
|NORTHWEST
|11/9/2017
|60
|POTBELLY SANDWICH WORKS
|4430
|LAVON
|11/8/2017
|67
|RED ROBIN
|5031
|GARLAND
|11/9/2017
|77
|SHARI’S BERRIES
|2600
|MCCREE
|11/9/2017
|97
|SKILLMAN WOK
|565
|OATES
|11/7/2017
|62
|SONIC DRIVE-IN #4688
|6202
|BROADWAY
|11/6/2017
|74
|SONIC DRIVE-IN #5614
|625
|TOWN SQUARE
|11/7/2017
|74
|SSS INTERNATIONAL, INC. #9
|2851
|DAIRY
|11/6/2017
|97
|STARBUCKS COFFEE #1489
|5301
|GARLAND
|11/7/2017
|87
|STARBUCKS COFFEE #9932
|4280
|LAVON
|11/9/2017
|91
|TOM THUMB #1783
|2645
|ARAPAHO
|11/9/2017
|93
|90
|WAFFLE HOUSE #306
|494
|INTERSTATE 30
|11/6/2017
|64
|WEBB MIDDLE SCHOOL
|1610
|SPRING CREEK
|11/7/2017
|89
|WENDY’S #2169
|3232
|LAVON
|11/9/2017
|85
Posted in: Health/Safety