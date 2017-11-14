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Health Dept. inspections: Nov. 4-11 

Posted: 1:10 pm, November 14, 2017 by Kim Everett
inspections

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET

NAME

   ACTIVITY DATE   SCORE
1-STOP FOOD STORE 4517 SATURN 11/9/2017 65
AMC THEATRE FIREWHEEL 18 100 CONEFLOWER 11/8/2017 60
BAHIA RESTAURANTE 1480 BUCKINGHAM 11/7/2017 31
BENDITO SEA 3009 APOLLO 11/8/2017 59
BEVERAGE CITY #7 4400 BASS PRO 11/9/2017 63
COOPER ELEMENTARY 1200 KINGSBRIDGE 11/8/2017 88
CRAZY CATFISH #1 805 CENTERVILLE 11/7/2017 92
DA BOYZ SPORTS BAR & GRILL 565 OATES 11/7/2017 81
DEL RANCHO 220 KINGSLEY 11/7/2017 73
DENNY’S RESTAURANT #1292 457 INTERSTATE 30 11/6/2017 77
FREEMAN ELEMENTARY 1220 WALNUT 11/9/2017 95
GRAND BROOK MEMORY CARE OF GARLAND 5600 SHILOH 11/9/2017 86
HIDALGO MEXICAN RESTAURANT 3845 GARLAND 11/8/2017 70
HOOTERS 4781 BASS PRO 11/9/2017 73
INDIA GARDEN 433 INTERSTATE 30 11/6/2017 76
KONA ICE II 6202 LENNOX 11/4/2017 97
KONA ICE LLC 6202 LENNOX 11/4/2017 98
LA QUINTA INN & SUITES 375 INTERSTATE 30 11/9/2017 82
LOS CORRALES MEXICAN CUISINE 1449 JUPITER 11/9/2017 80
MILLER GAS & MORE 2435 MILLER 11/11/2017 72
OCEAN BUFFET 1328 CENTERVILLE 11/6/2017 58
PEPPERS TACO INC. 1818 NORTHWEST 11/9/2017 60
POTBELLY SANDWICH WORKS 4430 LAVON 11/8/2017 67
RED ROBIN 5031 GARLAND 11/9/2017 77
SHARI’S BERRIES 2600 MCCREE 11/9/2017 97
SKILLMAN WOK 565 OATES 11/7/2017 62
SONIC DRIVE-IN #4688 6202 BROADWAY 11/6/2017 74
SONIC DRIVE-IN #5614 625 TOWN SQUARE 11/7/2017 74
SSS INTERNATIONAL, INC. #9 2851 DAIRY 11/6/2017 97
STARBUCKS COFFEE #1489 5301 GARLAND 11/7/2017 87
STARBUCKS COFFEE #9932 4280 LAVON 11/9/2017 91
TOM THUMB #1783 2645 ARAPAHO 11/9/2017 93
90
WAFFLE HOUSE #306 494 INTERSTATE 30 11/6/2017 64
WEBB MIDDLE SCHOOL 1610 SPRING CREEK 11/7/2017 89
WENDY’S #2169 3232 LAVON 11/9/2017 85
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