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Health Dept. inspections: Sept. 23-29 

Posted: 4:52 pm, October 2, 2017 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET

NAME

   ACTIVITY DATE  
7 CAFE 4609 WALNUT 9/26/2017 76
A TASTE OF ITALY 2210 BUCKINGHAM 9/26/2017 83
BABE’S CHICKEN DINNER HOUSE 1456 BELTLINE 9/28/2017 83
BURGER KING #4398 522 PLANO 9/26/2017 74
CAFE LAS BRISAS 1002 MARION 9/28/2017 77
CARMEN’S TACOS AND GORDITAS 1311 MARKETPLACE 9/29/2017 54
CARNITAS LA COTORRA REST. #3 LLC 3031 FIRST 9/26/2017 79
CHILI’S GRILL & BAR #27 1775 NORTHWEST 9/23/2017 69
CHURCH’S CHICKEN #4689 2520 WALNUT 9/26/2017 89
DALLAS CHICKEN 2909 BELTLINE 9/28/2017 62
DESPERADOS MEXICAN REST. #2 3443 CAMPBELL 9/26/2017 72
DICKEY’S BARBECUE PIT 1413 BUCKINGHAM 9/27/2017 76
DOAN RESTAURANT 3530 WALNUT 9/28/2017 66
EL LANGOSTINO AZUL 718 CENTERVILLE 9/26/2017 74
EL RANCHO #26 1540 FIRST 9/27/2017 88
83
EVEREST GROCERY 3022 SHILOH 9/26/2017 77
FLAVA 5518 BROADWAY 9/26/2017 79
GLORIA’S INDIAN KITCHEN – GROCERY 1546 ROWLETT 9/25/2017 91
GOLDEN CHICK #1259 2702 LAVON 9/25/2017 81
HIWOT TEGEN INJERA AND SPICES 1437 JUPITER 9/28/2017 75
I LOVE DONUTS 2907 BELTLINE 9/25/2017 87
ISLAMORADA FISH COMPANY 5001 BASS PRO 9/27/2017 72
JACK IN THE BOX #716 3101 FIRST 9/26/2017 73
JOLLY CHEF #5011 502 IDLEWILD 9/28/2017 72
K.E.A. IMPORTS FOOD 580 CASTLEGLEN 9/25/2017 72
55
LA BELLA ITALIAN GRILL 4125 BROADWAY 9/26/2017 75
LA NENA AUTHENTIC MEX, FOOD 5150 DUCK CREEK 9/27/2017 72
LITO’S KITCHEN 2714 KINGSLEY 9/26/2017 83
LITTLE CAESAR’S #13090013 1835 GARLAND 9/27/2017 74
LUPILLO’S TAQUERIA 100 AVENUE D 9/25/2017 81
MCDONALD’S #13605 3205 GARLAND 9/29/2017 85
MCDONALD’S #7320 1110 CENTERVILLE 9/25/2017 76
MI COMIDA HONDUREÑA REST. 220 KINGSLEY 9/26/2017 64
MILLER FINA 1330 MILLER 9/26/2017 75
MY CANH 4535 WALNUT 9/26/2017 81
NAM HUA VIETNAMESE CUISINE INC. 3112 JUPITER 9/26/2017 82
NORMA’S MEXICAN RESTAURANT 3420 BROADWAY 9/25/2017 76
PAPA JOHN’S PIZZA #4497 2376 LAVON 9/25/2017 77
RICE BOWL EXPRESS 4018 BROADWAY 9/26/2017 76
SAZÓN 3035 SHILOH 9/27/2017 63
SHOP N GO 1815 FIRST 9/26/2017 77
SHOWPLACE CAFE 1950 MARKETPLACE 9/26/2017 70
SMARTWAY EXXON 2020 HIGHWAY 66 9/25/2017 81
SMOKIN’ HOT GRILL & CHILL 1016 LAVON 9/25/2017 82
SONIC DRIVE-IN #2084 3327 BROADWAY 9/27/2017 84
SONIC DRIVE-IN #5367 2001 HIGHWAY 66 9/27/2017 86
SOULMAN’S BBQ 3410 BROADWAY 9/25/2017 80
SUNDANCE HOSPITAL DALLAS 2696 WALNUT 9/25/2017 80
TAJMAHAL ASIAN GROC. & CATERING 6246 BROADWAY 9/29/2017 64
TEXAS SKATIUM 2020 ROWLETT 9/27/2017 87
THE FLYING SAUCER 4821 BASS PRO 9/26/2017 66
TOM THUMB #2561 925 NORTHWEST 9/27/2017 92
UNCLE WING 107 FIRST 9/26/2017 79
WINGSTOP #3 2334 BUCKINGHAM 9/25/2017 81
XINXIAN CHINESE REST. & SUSHI BAR 5010 JUPTITER 9/27/2017 79
YING CAFE 6850 SHILOH 9/27/2017 71

 

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