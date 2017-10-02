Health Dept. inspections: Sept. 23-29
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET
NAME
|ACTIVITY DATE
|7 CAFE
|4609
|WALNUT
|9/26/2017
|76
|A TASTE OF ITALY
|2210
|BUCKINGHAM
|9/26/2017
|83
|BABE’S CHICKEN DINNER HOUSE
|1456
|BELTLINE
|9/28/2017
|83
|BURGER KING #4398
|522
|PLANO
|9/26/2017
|74
|CAFE LAS BRISAS
|1002
|MARION
|9/28/2017
|77
|CARMEN’S TACOS AND GORDITAS
|1311
|MARKETPLACE
|9/29/2017
|54
|CARNITAS LA COTORRA REST. #3 LLC
|3031
|FIRST
|9/26/2017
|79
|CHILI’S GRILL & BAR #27
|1775
|NORTHWEST
|9/23/2017
|69
|CHURCH’S CHICKEN #4689
|2520
|WALNUT
|9/26/2017
|89
|DALLAS CHICKEN
|2909
|BELTLINE
|9/28/2017
|62
|DESPERADOS MEXICAN REST. #2
|3443
|CAMPBELL
|9/26/2017
|72
|DICKEY’S BARBECUE PIT
|1413
|BUCKINGHAM
|9/27/2017
|76
|DOAN RESTAURANT
|3530
|WALNUT
|9/28/2017
|66
|EL LANGOSTINO AZUL
|718
|CENTERVILLE
|9/26/2017
|74
|EL RANCHO #26
|1540
|FIRST
|9/27/2017
|88
|83
|EVEREST GROCERY
|3022
|SHILOH
|9/26/2017
|77
|FLAVA
|5518
|BROADWAY
|9/26/2017
|79
|GLORIA’S INDIAN KITCHEN – GROCERY
|1546
|ROWLETT
|9/25/2017
|91
|GOLDEN CHICK #1259
|2702
|LAVON
|9/25/2017
|81
|HIWOT TEGEN INJERA AND SPICES
|1437
|JUPITER
|9/28/2017
|75
|I LOVE DONUTS
|2907
|BELTLINE
|9/25/2017
|87
|ISLAMORADA FISH COMPANY
|5001
|BASS PRO
|9/27/2017
|72
|JACK IN THE BOX #716
|3101
|FIRST
|9/26/2017
|73
|JOLLY CHEF #5011
|502
|IDLEWILD
|9/28/2017
|72
|K.E.A. IMPORTS FOOD
|580
|CASTLEGLEN
|9/25/2017
|72
|55
|LA BELLA ITALIAN GRILL
|4125
|BROADWAY
|9/26/2017
|75
|LA NENA AUTHENTIC MEX, FOOD
|5150
|DUCK CREEK
|9/27/2017
|72
|LITO’S KITCHEN
|2714
|KINGSLEY
|9/26/2017
|83
|LITTLE CAESAR’S #13090013
|1835
|GARLAND
|9/27/2017
|74
|LUPILLO’S TAQUERIA
|100
|AVENUE D
|9/25/2017
|81
|MCDONALD’S #13605
|3205
|GARLAND
|9/29/2017
|85
|MCDONALD’S #7320
|1110
|CENTERVILLE
|9/25/2017
|76
|MI COMIDA HONDUREÑA REST.
|220
|KINGSLEY
|9/26/2017
|64
|MILLER FINA
|1330
|MILLER
|9/26/2017
|75
|MY CANH
|4535
|WALNUT
|9/26/2017
|81
|NAM HUA VIETNAMESE CUISINE INC.
|3112
|JUPITER
|9/26/2017
|82
|NORMA’S MEXICAN RESTAURANT
|3420
|BROADWAY
|9/25/2017
|76
|PAPA JOHN’S PIZZA #4497
|2376
|LAVON
|9/25/2017
|77
|RICE BOWL EXPRESS
|4018
|BROADWAY
|9/26/2017
|76
|SAZÓN
|3035
|SHILOH
|9/27/2017
|63
|SHOP N GO
|1815
|FIRST
|9/26/2017
|77
|SHOWPLACE CAFE
|1950
|MARKETPLACE
|9/26/2017
|70
|SMARTWAY EXXON
|2020
|HIGHWAY 66
|9/25/2017
|81
|SMOKIN’ HOT GRILL & CHILL
|1016
|LAVON
|9/25/2017
|82
|SONIC DRIVE-IN #2084
|3327
|BROADWAY
|9/27/2017
|84
|SONIC DRIVE-IN #5367
|2001
|HIGHWAY 66
|9/27/2017
|86
|SOULMAN’S BBQ
|3410
|BROADWAY
|9/25/2017
|80
|SUNDANCE HOSPITAL DALLAS
|2696
|WALNUT
|9/25/2017
|80
|TAJMAHAL ASIAN GROC. & CATERING
|6246
|BROADWAY
|9/29/2017
|64
|TEXAS SKATIUM
|2020
|ROWLETT
|9/27/2017
|87
|THE FLYING SAUCER
|4821
|BASS PRO
|9/26/2017
|66
|TOM THUMB #2561
|925
|NORTHWEST
|9/27/2017
|92
|UNCLE WING
|107
|FIRST
|9/26/2017
|79
|WINGSTOP #3
|2334
|BUCKINGHAM
|9/25/2017
|81
|XINXIAN CHINESE REST. & SUSHI BAR
|5010
|JUPTITER
|9/27/2017
|79
|YING CAFE
|6850
|SHILOH
|9/27/2017
|71
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report