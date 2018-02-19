Health inspection report: Feb. 12-17
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|3 MIEN QUAN BBQ
|3465
|WALNUT
|2/13/2018
|77
|ALDI FOOD MARKET #54
|1601
|NORTHWEST
|2/15/2018
|95
|ARBOR HOUSE OF GARLAND
|1501
|CAMPBELL
|2/15/2018
|66
|BLEACHERS SPORTS GRILL
|3402
|ARAPAHO
|2/13/2018
|60
|BURGER KING #24998
|3215
|BROADWAY
|2/15/2018
|88
|CAKE CRAFT FACTORY, LLC
|2001
|PLATINUM
|2/13/2018
|87
|2009
|PLATINUM
|2/13/2018
|98
|CLASSICAL CENTER-BRANDENBURG
|626
|NICKENS
|2/16/2018
|96
|DALLAS OMNI CARE
|2222
|DEER MEADOW
|2/15/2018
|79
|DUCK CREEK GOLF CLUB
|2800
|DIAMOND OAKS
|2/16/2018
|76
|FAT FISH OYSTER BAR
|3265
|BROADWAY
|2/12/2018
|29
|FRUTERIA MARANATHA
|3219
|FOREST
|2/15/2018
|71
|GARLAND CAFE #2
|999
|CENTERVILLE
|2/12/2018
|76
|GOLD MINE RESTAURANT
|3127
|FIRST
|2/15/2018
|71
|JACK IN THE BOX #767
|3480
|ARAPAHO
|2/15/2018
|76
|JIMMY’S BIG BURGER
|1524
|NORTHWEST
|2/14/2018
|78
|LA FRANCAISE FRENCH BAKERY
|201
|GOLD
|2/13/2018
|76
|LA QUINTA INN AND SUITES
|1310
|MARKETPLACE
|2/10/2018
|66
|LITTLE MEXICO
|3161
|BROADWAY
|2/15/2018
|77
|M & J FIT
|1110
|LAVON
|2/16/2018
|91
|MCDONALD’S #24854
|7201
|GEORGE BUSH
|2/15/2018
|86
|MI OAXACA RESTAURANT
|813
|CASTLE
|2/14/2018
|80
|MOLINA PUPUSERIA
|717
|FIFTH
|2/14/2018
|66
|PANADERIA Y PASTELERIA LA VICTORIA
|1434
|CASTLE
|2/12/2018
|71
|PANDA JR CHINESE RESTAURANT
|834
|BETLINE
|2/13/2018
|53
|PAPA MURPHY’S
|3015
|ARAPAHO
|2/15/2018
|92
|PEKES FRUTERIA Y NIEVERIA
|2622
|WALNUT
|2/16/2018
|70
|PHO BANG RESTAURANT
|3565
|WALNUT
|2/13/2018
|67
|POLLOS LA PULLITA II, INC
|2319
|WALNUT
|2/15/2018
|24
|SONIC DRIVE-IN #3688
|6130
|JUPITER
|2/15/2018
|76
|SOUTHGATE ELEMENTARY
|1115
|MAYFIELD
|2/15/2018
|97
|TACO BELL #27867
|1050
|NORTHWEST
|2/15/2018
|85
|TACO BUENO #3095
|1936
|FIRST
|2/16/2018
|87
|TOM THUMB #2561
|925
|NORTHWEST
|2/13/2018
|84
|WAFFLE HOUSE #1637
|3109
|JUPITER
|2/10/2018
|62
|WALMART NEIGHBORHOOD MKT #4046
|1855
|GARLAND
|2/17/2018
|76
|Y-SATURN CONVENIENCE STORE
|5013
|SATURN
|2/16/2018
|70
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report