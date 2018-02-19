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Health inspection report: Feb. 12-17 

Posted: 1:21 pm, February 19, 2018 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
3 MIEN QUAN BBQ 3465 WALNUT 2/13/2018 77
ALDI FOOD MARKET #54 1601 NORTHWEST 2/15/2018 95
ARBOR HOUSE OF GARLAND 1501 CAMPBELL 2/15/2018 66
BLEACHERS SPORTS GRILL 3402 ARAPAHO 2/13/2018 60
BURGER KING #24998 3215 BROADWAY 2/15/2018 88
CAKE CRAFT FACTORY, LLC 2001 PLATINUM 2/13/2018 87
2009 PLATINUM 2/13/2018 98
CLASSICAL CENTER-BRANDENBURG 626 NICKENS 2/16/2018 96
DALLAS OMNI CARE 2222 DEER MEADOW 2/15/2018 79
DUCK CREEK GOLF CLUB 2800 DIAMOND OAKS 2/16/2018 76
FAT FISH OYSTER BAR 3265 BROADWAY 2/12/2018 29
FRUTERIA MARANATHA 3219 FOREST 2/15/2018 71
GARLAND CAFE #2 999 CENTERVILLE 2/12/2018 76
GOLD MINE RESTAURANT 3127 FIRST 2/15/2018 71
JACK IN THE BOX #767 3480 ARAPAHO 2/15/2018 76
JIMMY’S BIG BURGER 1524 NORTHWEST 2/14/2018 78
LA FRANCAISE FRENCH BAKERY 201 GOLD 2/13/2018 76
LA QUINTA INN AND SUITES 1310 MARKETPLACE 2/10/2018 66
LITTLE MEXICO 3161 BROADWAY 2/15/2018 77
M & J FIT 1110 LAVON 2/16/2018 91
MCDONALD’S #24854 7201 GEORGE BUSH 2/15/2018 86
MI OAXACA RESTAURANT 813 CASTLE 2/14/2018 80
MOLINA PUPUSERIA 717 FIFTH 2/14/2018 66
PANADERIA Y PASTELERIA LA VICTORIA 1434 CASTLE 2/12/2018 71
PANDA JR CHINESE RESTAURANT 834 BETLINE 2/13/2018 53
PAPA MURPHY’S 3015 ARAPAHO 2/15/2018 92
PEKES FRUTERIA Y NIEVERIA 2622 WALNUT 2/16/2018 70
PHO BANG RESTAURANT 3565 WALNUT 2/13/2018 67
POLLOS LA PULLITA II, INC 2319 WALNUT 2/15/2018 24
SONIC DRIVE-IN #3688 6130 JUPITER 2/15/2018 76
SOUTHGATE ELEMENTARY 1115 MAYFIELD 2/15/2018 97
TACO BELL #27867 1050 NORTHWEST 2/15/2018 85
TACO BUENO #3095 1936 FIRST 2/16/2018 87
TOM THUMB #2561 925 NORTHWEST 2/13/2018 84
WAFFLE HOUSE #1637 3109 JUPITER 2/10/2018 62
WALMART NEIGHBORHOOD MKT #4046 1855 GARLAND 2/17/2018 76
Y-SATURN CONVENIENCE STORE 5013 SATURN 2/16/2018 70
Posted in:  Health/Safety
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