Health inspection report: Feb. 24-March 3
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET
NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|7-ELEVEN CONVENIENCE STORE 30424
|1717
|NORTHWEST
|3/3/2018
|79
|7-ELEVEN CONVENIENCE STORE 32914
|6122
|BROADWAY
|2/28/2018
|78
|ALBERTSON’S #4265
|5710
|BROADWAY
|3/1/2018
|87
|BAMBU DESSERTS & DRINKS
|3212
|JUPITER
|3/1/2018
|74
|BENITO’S BAKERY
|1311
|MARKETPLACE
|3/1/2018
|67
|BRAZILIAN CHEF
|2731
|OAKLAND
|2/28/2018
|97
|BURGERLAND
|3035
|SHILOH
|2/27/2018
|65
|CHOPSTICK EXPRESS
|2321
|WALNUT
|2/27/2018
|91
|CHUCK E. CHEESE’S #584
|4992
|GEORGE BUSH
|2/26/2018
|84
|COOPER ELEMENTARY
|1200
|KINGSBRIDGE
|2/28/2018
|98
|COUNTRY CLUB ACTIVE LEARNING CTR
|1601
|COUNTRY CLUB
|2/27/2018
|99
|EAST WEST GENERAL STORE
|6541
|DUCK CREEK
|3/2/2018
|93
|83
|EASTSIDE CHILD DEVELOPMENT CTR
|2000
|FIRST
|2/28/2018
|96
|EL PATRON TACOS Y TORTAS AL 100
|5219
|BROADWAY
|2/28/2018
|75
|EL RANCHO #26
|1540
|FIRST
|3/2/2018
|85
|82
|79
|76
|JACK IN THE BOX #791
|1382
|BELTLINE
|2/28/2018
|87
|K.E.A. IMPORTS FOOD
|580
|CASTLEGLEN
|3/2/2018
|85
|79
|LA XANH
|3575
|WALNUT
|3/1/2018
|71
|LITTLE CAESAR’S #0008
|1250
|NORTHWEST
|2/24/2018
|84
|MI COMIDA HONDUREÑA RESTAURANT
|220
|KINGSLEY
|3/1/2018
|72
|NEW TRUONG NGUYEN SUPERMARKET
|3555
|WALNUT
|3/1/2018
|75
|NORTHERN TOOL & EQUIPMENT
|584
|INTERSTATE 30
|3/1/2018
|98
|ONE STAR FOOD MART #2
|1102
|LAVON
|2/27/2018
|92
|ONE STOP SHOP
|730
|WALNUT
|2/27/2018
|69
|PARKS PLACE
|2121
|NORTHWEST
|3/3/2018
|83
|PEPPERS TACO INC.
|1818
|NORTHWEST
|2/24/2018
|73
|PRICELESS CHILDCARE & LEARNING CTR
|5335
|BROADWAY
|2/26/2018
|80
|Q-TACO
|3520
|KINGSLEY
|2/24/2018
|79
|QUOC BAO BAKERY LO BANH MI
|3419
|WALNUT
|3/1/2018
|89
|ROACH ELEMENTARY
|1811
|MAYFIELD
|3/2/2018
|92
|SCOTTY P’S HAMBURGERS GARLAND
|4280
|LAVON
|2/26/2018
|78
|SHARED TABLE COFFEE SHOP, LLC
|2660
|BELTLINE
|3/1/2018
|90
|STARBUCKS COFFEE #20237
|2135
|NORTHWEST
|2/28/2018
|84
|SUBWAY #13978
|3046
|LAVON
|2/28/2018
|79
|SUNNY’S MART 2
|1538
|INTERSTATE 30
|2/28/2018
|84
|SUN’S DONUT PALACE
|6024
|BROADWAY
|3/2/2018
|77
|T.C. SHAVED ICE
|503
|GARLAND
|3/1/2018
|47
|TACO BELL #1636
|5709
|BROADWAY
|3/2/2018
|86
|TAJMAHAL ASIAN GROC & CATERING
|6246
|BROADWAY
|2/27/2018
|84
|TOM THUMB #1783
|2645
|ARAPAHO
|3/1/2018
|90
|82
|TORTAS LA VECINDAD
|1501
|MILLER
|3/2/2018
|66
|WAFFLE HOUSE #306
|494
|INTERSTATE 30
|2/27/2018
|65
|WALMART SUPERCENTER #1800
|1801
|MARKETPLACE
|2/28/2018
|94
|WILLIS EARLY LEARNING CENTER
|2600
|BROADWAY
|3/1/2018
|98
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report