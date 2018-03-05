Your first source for news!|Tuesday, March 6, 2018
You are here: Home » Health/Safety » Health inspection report: Feb. 24-March 3

Health inspection report: Feb. 24-March 3 

Posted: 3:04 pm, March 5, 2018 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET

NAME

   ACTIVITY DATE   SCORE
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE 30424 1717 NORTHWEST 3/3/2018 79
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE 32914 6122 BROADWAY 2/28/2018 78
ALBERTSON’S #4265 5710 BROADWAY 3/1/2018 87
BAMBU DESSERTS & DRINKS 3212 JUPITER 3/1/2018 74
BENITO’S BAKERY 1311 MARKETPLACE 3/1/2018 67
BRAZILIAN CHEF 2731 OAKLAND 2/28/2018 97
BURGERLAND 3035 SHILOH 2/27/2018 65
CHOPSTICK EXPRESS 2321 WALNUT 2/27/2018 91
CHUCK E. CHEESE’S #584 4992 GEORGE BUSH 2/26/2018 84
COOPER ELEMENTARY 1200 KINGSBRIDGE 2/28/2018 98
COUNTRY CLUB ACTIVE LEARNING CTR 1601 COUNTRY CLUB 2/27/2018 99
EAST WEST GENERAL STORE 6541 DUCK CREEK 3/2/2018 93
83
EASTSIDE CHILD DEVELOPMENT CTR 2000 FIRST 2/28/2018 96
EL PATRON TACOS Y TORTAS AL 100 5219 BROADWAY 2/28/2018 75
EL RANCHO #26 1540 FIRST 3/2/2018 85
82
79
76
JACK IN THE BOX #791 1382 BELTLINE 2/28/2018 87
K.E.A. IMPORTS FOOD 580 CASTLEGLEN 3/2/2018 85
79
LA XANH 3575 WALNUT 3/1/2018 71
LITTLE CAESAR’S #0008 1250 NORTHWEST 2/24/2018 84
MI COMIDA HONDUREÑA RESTAURANT 220 KINGSLEY 3/1/2018 72
NEW TRUONG NGUYEN SUPERMARKET 3555 WALNUT 3/1/2018 75
NORTHERN TOOL & EQUIPMENT 584 INTERSTATE 30 3/1/2018 98
ONE STAR FOOD MART #2 1102 LAVON 2/27/2018 92
ONE STOP SHOP 730 WALNUT 2/27/2018 69
PARKS PLACE 2121 NORTHWEST 3/3/2018 83
PEPPERS TACO INC. 1818 NORTHWEST 2/24/2018 73
PRICELESS CHILDCARE & LEARNING CTR 5335 BROADWAY 2/26/2018 80
Q-TACO 3520 KINGSLEY 2/24/2018 79
QUOC BAO BAKERY LO BANH MI 3419 WALNUT 3/1/2018 89
ROACH ELEMENTARY 1811 MAYFIELD 3/2/2018 92
SCOTTY P’S HAMBURGERS GARLAND 4280 LAVON 2/26/2018 78
SHARED TABLE COFFEE SHOP, LLC 2660 BELTLINE 3/1/2018 90
STARBUCKS COFFEE #20237 2135 NORTHWEST 2/28/2018 84
SUBWAY #13978 3046 LAVON 2/28/2018 79
SUNNY’S MART 2 1538 INTERSTATE 30 2/28/2018 84
SUN’S DONUT PALACE 6024 BROADWAY 3/2/2018 77
T.C. SHAVED ICE 503 GARLAND 3/1/2018 47
TACO BELL #1636 5709 BROADWAY 3/2/2018 86
TAJMAHAL ASIAN GROC & CATERING 6246 BROADWAY 2/27/2018 84
TOM THUMB #1783 2645 ARAPAHO 3/1/2018 90
82
TORTAS LA VECINDAD 1501 MILLER 3/2/2018 66
WAFFLE HOUSE #306 494 INTERSTATE 30 2/27/2018 65
WALMART SUPERCENTER #1800 1801 MARKETPLACE 2/28/2018 94
WILLIS EARLY LEARNING CENTER 2600 BROADWAY 3/1/2018 98
Posted in:  Health/Safety
Tags: