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Health Inspection Report: Jan. 27 – Feb. 10 

Posted: 1:57 pm, February 12, 2018 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
1 STAR BEVERAGE   510   PLANO   2/5/2018   89
1 STOP FOOD MART   2819   GARLAND   2/8/2018   76
1-STOP FOOD STORE   4517   SATURN   2/9/2018   79
7 MARES OSTIONERIA   3317   WALNUT   2/7/2018   89
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #35393A   2510   BELTLINE   1/29/2018   70
A DASH IN GROCERY   2445   GOLDFINCH   2/7/2018   93
ANOTHER SOUTHERN MAID   301   BUCKINGHAM   1/31/2018   97
APPLEBEE’S RESTAURANT   1440   EASTGATE   2/8/2018   74
ART BAKERY   3112   JUPITER   2/7/2018   87
BA LE CHANH GOC GARLAND   3526   WALNUT   2/1/2018   76
BAHIA RESTAURANTE   1480   BUCKINGHAM   2/5/2018   74
BANGKOK THAI GARDEN RESTAURANT   4425   WALNUT   2/6/2018   74
BOILING WOK/RICE BOWL EXPRESS   618   JUPITER   2/8/2018   58
BROOKDALE CLUB HILL   1245   COLONEL   2/1/2018   87
BUCKINGHAM BEER & WINE   1529   BUCKINGHAM   2/8/2018   76
BURGER ISLAND   1529   BUCKINGHAM   2/8/2018   76
BURGER KING #24999   4940   GARLAND   2/9/2018   65
CALDWELL ELEMENTARY SCHOOL   3400   SATURN   2/6/2018   99
CARL’S JR #1101879   550   INTERSTATE 30   2/6/2018   79
CASTLEGLEN PRIVATE SCHOOL   602   CASTLEGLEN   2/6/2018   95
CENTERVILLE ELEMENTARY SCHOOL   600   KEEN   2/5/2018   92
CHAMPIONS NUTRITION   1452   NORTHWEST   2/7/2018   85
CHEESESTEAK HOUSE   1250   NORTHWEST   2/7/2018   81
COCINA TIA ELY   719   MILLER   2/7/2018   82
DAVID’S MEAT MARKET   4010   JUPITER   2/7/2018   88
DEL RANCHO MEXICAN GRILL   142   CENTERVILLE   1/29/2018   61
DICKEY’S BBQ   4280   LAVON   1/31/2018   85
EL RIO GRANDE #5   3460   WALNUT   2/9/2018   89
                80
                79
                73
                57
EXPRESS WAY   3925   BROADWAY   2/7/2018   88
FIREWHEEL COFFEE   3003   GEORGE BUSH   1/31/2018   91
FREEMAN ELEMENTARY   1220   WALNUT   2/8/2018   98
FRUTERIA D.F.   3161   BROADWAY   2/1/2018   73
HAPPY DAYS SCHOOL   1201   MAIN   1/30/2018   97
HILLSIDE ACADEMY FOR EXCELLENCE   2014   DAIRY   1/31/2018   97
HOLIDAY INN   5110   GEORGE BUSH   2/8/2018   51
JIMMY JOHNS GOURMET SANDWICH SHOP   909   CENTERVILLE   1/31/2018   85
KIM LAN FOOD TO GO   3347   WALNUT   2/1/2018   71
KIMBERLIN ACADEMY FOR EXCELLENCE   1320   CUMBERLAND   2/1/2018    
KING CHINA   1901   NORTHWEST   2/7/2018   56
KROGER FOOD STORE #403   532   INTERSTATE 30   2/8/2018   85
                83
KROGER FOOD STORE #557   6850   SHILOH   2/8/2018   85
                80
LA MICHOACANA #3   2406   WALNUT   2/8/2018   72
                66
                44
LA QUINTA INN AND SUITES   1310   MARKETPLACE   2/10/2018   66
LITTLE CAESAR’S #0021   6018   BROADWAY   2/6/2018   85
LITTLE CAESAR’S #3225001   2645   ARAPAHO   2/7/2018   98
NEIGHBORHOOD CONVENIENCE STOP   3342   BROADWAY   2/1/2018   88
OCEAN BUFFET   1328   CENTERVILLE   2/6/2018   62
ON A RUN FOOD STORE   723   MILLER   2/7/2018   73
ORCHARD HILLS GROCERY   1326   KINGSLEY   2/7/2018   74
PANADERIA SANTA ANA   1016   LAVON   2/7/2018   89
PECAN RANCH EARLY LEARNING CTR LLC   815   OATES   2/7/2018   96
PHO CA DAO NOODLE & GRILL   4545   WALNUT   1/31/2018   90
PIZZA PATRON #8   3419   WALNUT   2/6/2018   87
POISED FOR SUCCESS LEARNING ACADEMY   3603   BROADWAY   2/5/2018   85
PRINCE OF PEACE CHRISTIAN ACADEMY   4330   O’BANION   1/31/2018   95
SAMS BEER AND WINE   715   MILLER   2/7/2018   88
SEÑOR CHACHOTE CANTINA & GRILL   7602   JUPITER   2/6/2018   82
SOUTHWEST FARMERS MARKET   4460   WALNUT   2/8/2018   78
                74
SUBWAY #10024   1251   NORTHWEST   2/6/2018   70
SUBWAY #29171   3243   FOREST   2/7/2018   86
SUBWAY #37922   1801   MARKETPLACE   2/9/2018   79
TARGET T1489   5301   GARLAND   2/1/2018   75
THE KICKIN CRAB   3545   WALNUT   2/1/2018   73
TRES HERMANA’S   3161   BROADWAY   2/1/2018   84
WAFFLE HOUSE #1637   3109   JUPITER   2/10/2018   62
WALMART NEIGHBORHOOD MKT 2975   3959   BROADWAY   2/7/2018   83
WALMART NEIGHBORHOOD MKT 4046   1855   GARLAND   1/27/2018   89
WENDY’S #8533   501   INTERSTATE 30   2/7/2018   78
WHATABURGER #762   2545   FIREWHEEL   1/31/2018   87
Posted in:  Health/Safety
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