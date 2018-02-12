Health Inspection Report: Jan. 27 – Feb. 10
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|1 STAR BEVERAGE
|510
|PLANO
|2/5/2018
|89
|1 STOP FOOD MART
|2819
|GARLAND
|2/8/2018
|76
|1-STOP FOOD STORE
|4517
|SATURN
|2/9/2018
|79
|7 MARES OSTIONERIA
|3317
|WALNUT
|2/7/2018
|89
|7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #35393A
|2510
|BELTLINE
|1/29/2018
|70
|A DASH IN GROCERY
|2445
|GOLDFINCH
|2/7/2018
|93
|ANOTHER SOUTHERN MAID
|301
|BUCKINGHAM
|1/31/2018
|97
|APPLEBEE’S RESTAURANT
|1440
|EASTGATE
|2/8/2018
|74
|ART BAKERY
|3112
|JUPITER
|2/7/2018
|87
|BA LE CHANH GOC GARLAND
|3526
|WALNUT
|2/1/2018
|76
|BAHIA RESTAURANTE
|1480
|BUCKINGHAM
|2/5/2018
|74
|BANGKOK THAI GARDEN RESTAURANT
|4425
|WALNUT
|2/6/2018
|74
|BOILING WOK/RICE BOWL EXPRESS
|618
|JUPITER
|2/8/2018
|58
|BROOKDALE CLUB HILL
|1245
|COLONEL
|2/1/2018
|87
|BUCKINGHAM BEER & WINE
|1529
|BUCKINGHAM
|2/8/2018
|76
|BURGER ISLAND
|1529
|BUCKINGHAM
|2/8/2018
|76
|BURGER KING #24999
|4940
|GARLAND
|2/9/2018
|65
|CALDWELL ELEMENTARY SCHOOL
|3400
|SATURN
|2/6/2018
|99
|CARL’S JR #1101879
|550
|INTERSTATE 30
|2/6/2018
|79
|CASTLEGLEN PRIVATE SCHOOL
|602
|CASTLEGLEN
|2/6/2018
|95
|CENTERVILLE ELEMENTARY SCHOOL
|600
|KEEN
|2/5/2018
|92
|CHAMPIONS NUTRITION
|1452
|NORTHWEST
|2/7/2018
|85
|CHEESESTEAK HOUSE
|1250
|NORTHWEST
|2/7/2018
|81
|COCINA TIA ELY
|719
|MILLER
|2/7/2018
|82
|DAVID’S MEAT MARKET
|4010
|JUPITER
|2/7/2018
|88
|DEL RANCHO MEXICAN GRILL
|142
|CENTERVILLE
|1/29/2018
|61
|DICKEY’S BBQ
|4280
|LAVON
|1/31/2018
|85
|EL RIO GRANDE #5
|3460
|WALNUT
|2/9/2018
|89
|80
|79
|73
|57
|EXPRESS WAY
|3925
|BROADWAY
|2/7/2018
|88
|FIREWHEEL COFFEE
|3003
|GEORGE BUSH
|1/31/2018
|91
|FREEMAN ELEMENTARY
|1220
|WALNUT
|2/8/2018
|98
|FRUTERIA D.F.
|3161
|BROADWAY
|2/1/2018
|73
|HAPPY DAYS SCHOOL
|1201
|MAIN
|1/30/2018
|97
|HILLSIDE ACADEMY FOR EXCELLENCE
|2014
|DAIRY
|1/31/2018
|97
|HOLIDAY INN
|5110
|GEORGE BUSH
|2/8/2018
|51
|JIMMY JOHNS GOURMET SANDWICH SHOP
|909
|CENTERVILLE
|1/31/2018
|85
|KIM LAN FOOD TO GO
|3347
|WALNUT
|2/1/2018
|71
|KIMBERLIN ACADEMY FOR EXCELLENCE
|1320
|CUMBERLAND
|2/1/2018
|KING CHINA
|1901
|NORTHWEST
|2/7/2018
|56
|KROGER FOOD STORE #403
|532
|INTERSTATE 30
|2/8/2018
|85
|83
|KROGER FOOD STORE #557
|6850
|SHILOH
|2/8/2018
|85
|80
|LA MICHOACANA #3
|2406
|WALNUT
|2/8/2018
|72
|66
|44
|LA QUINTA INN AND SUITES
|1310
|MARKETPLACE
|2/10/2018
|66
|LITTLE CAESAR’S #0021
|6018
|BROADWAY
|2/6/2018
|85
|LITTLE CAESAR’S #3225001
|2645
|ARAPAHO
|2/7/2018
|98
|NEIGHBORHOOD CONVENIENCE STOP
|3342
|BROADWAY
|2/1/2018
|88
|OCEAN BUFFET
|1328
|CENTERVILLE
|2/6/2018
|62
|ON A RUN FOOD STORE
|723
|MILLER
|2/7/2018
|73
|ORCHARD HILLS GROCERY
|1326
|KINGSLEY
|2/7/2018
|74
|PANADERIA SANTA ANA
|1016
|LAVON
|2/7/2018
|89
|PECAN RANCH EARLY LEARNING CTR LLC
|815
|OATES
|2/7/2018
|96
|PHO CA DAO NOODLE & GRILL
|4545
|WALNUT
|1/31/2018
|90
|PIZZA PATRON #8
|3419
|WALNUT
|2/6/2018
|87
|POISED FOR SUCCESS LEARNING ACADEMY
|3603
|BROADWAY
|2/5/2018
|85
|PRINCE OF PEACE CHRISTIAN ACADEMY
|4330
|O’BANION
|1/31/2018
|95
|SAMS BEER AND WINE
|715
|MILLER
|2/7/2018
|88
|SEÑOR CHACHOTE CANTINA & GRILL
|7602
|JUPITER
|2/6/2018
|82
|SOUTHWEST FARMERS MARKET
|4460
|WALNUT
|2/8/2018
|78
|74
|SUBWAY #10024
|1251
|NORTHWEST
|2/6/2018
|70
|SUBWAY #29171
|3243
|FOREST
|2/7/2018
|86
|SUBWAY #37922
|1801
|MARKETPLACE
|2/9/2018
|79
|TARGET T1489
|5301
|GARLAND
|2/1/2018
|75
|THE KICKIN CRAB
|3545
|WALNUT
|2/1/2018
|73
|TRES HERMANA’S
|3161
|BROADWAY
|2/1/2018
|84
|WAFFLE HOUSE #1637
|3109
|JUPITER
|2/10/2018
|62
|WALMART NEIGHBORHOOD MKT 2975
|3959
|BROADWAY
|2/7/2018
|83
|WALMART NEIGHBORHOOD MKT 4046
|1855
|GARLAND
|1/27/2018
|89
|WENDY’S #8533
|501
|INTERSTATE 30
|2/7/2018
|78
|WHATABURGER #762
|2545
|FIREWHEEL
|1/31/2018
|87
Posted in: Health/Safety