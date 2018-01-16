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Health inspection report: Jan. 6-12 

Posted: 6:15 pm, January 16, 2018 by Kim Everett
inspections

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
ARBY’S ROAST BEEF   1902   NORTHWEST   1/6/2018   74
BENNY’S MART   5249   BROADWAY   1/8/2018   92
BEVERAGE CITY #7   4400   BASS PRO   1/12/2018   78
            1/9/2018   88
BOMBAY SWEET & FAST FOOD   4550   BUCKINGHAM   1/8/2018   82
BRANDING IRON   1535   BRAND   1/11/2018   66
CAFE LAS BRISAS   1002   MARION   1/8/2018   54
CHIPOTLE MEXICAN GRILL   4170   LAVON   1/11/2018   90
CVS PHARMACY #7824   5702   LAVON   1/11/2018   94
EDIBLE ARRANGEMENTS   635   TOWN SQUARE   1/10/2018   89
FRANKIE’S PLACE   1914   PLANO   1/9/2018   89
GRANDY’S #734   2155   NORTHWEST   1/6/2018   69
HEATHER GLEN ELEMENTARY   5119   HEATHER GLEN   1/10/2018   96
HOLIDAY INN EXPRESS   4412   BASS PRO   1/9/2018   95
HOMEBOYS SHELL   2510   FIREWHEEL   1/11/2018   74
                62
IBEX WHOLESALE   3744   CAVALIER   1/10/2018   72
IN-N-OUT BURGER #269   150   TOWN CENTER   1/11/2018   99
L & P WAREHOUSE   322   BARNES   1/10/2018   98
LA PIÑITA   3338   BROADWAY   1/9/2018   82
LAS BRISAS RESIDENCE CLUB II   2101   WALNUT   1/8/2018   75
LEGEND OAKS HEALTHCARE & REHABILITATION   2625   BELTLINE   1/10/2018   84
LIONHEART CHILDREN’S ACADEMY   2256   ARAPAHO   1/10/2018   94
LITTLE BUTTERFLIES LEARNING CENTER   2814   LAVON   1/8/2018   95
LONG JOHN SILVER’S #31805   5621   BROADWAY   1/8/2018   81
MARU GROCERY & DELI   2425   WALNUT   1/8/2018   67
MCDONALD’S #7269   119   BUCKINGHAM   1/8/2018   92
MCDONALD’S #7319   3285   BROADWAY   1/11/2018   82
MEEZ FOOD MART   2315   GUTHRIE   1/8/2018   88
MELY’S KITCHEN MEXICAN RESTAURANT   2441   WALNUT   1/11/2018   44
MINI-MART   1106   ROWLETT   1/8/2018   94
MY THO RESTAURANT   3325   WALNUT   1/10/2018   72
NESTLE TOLLHOUSE CAFE   605   TOWN SQUARE   1/9/2018   94
NEW EGG ROLL CITY   1721   BELTLINE   1/12/2018   42
NUTRITION WITH A TWIST   1452   BUCKINGHAM   1/12/2018   76
OHANA HAWAIIAN BBQ   2402   WALNUT   1/9/2018   58
ON THE BORDER MEXICAN GRILL & CANTINA #6   1350   NORTHWEST   1/9/2018   81
PAPA JOHN’S PIZZA #1065   5952   BROADWAY   1/8/2018   82
POPCORN JUNCTION   520   TOWN CENTER   1/11/2018   93
POPEYE’S #8564   3040   BROADWAY   1/8/2018   73
PURA VIDA   149   KINGSLEY   1/10/2018   99
QUAN COM CHI DI 7   3212   JUPITER   1/11/2018   54
RAISING CANE’S RESTAURANT #303   1102   NORTHWEST   1/9/2018   91
STARBUCKS COFFEE #9668   6075   BROADWAY   1/9/2018   83
STEEL CITY POPS   337   CONEFLOWER   1/11/2018   96
TARGET T1489   5301   GARLAND   1/9/2018   87
TOM THUMB #2561   925   NORTHWEST   1/12/2018   94
WALMART SUPERCENTER #1055   5302   GARLAND   1/12/2018   82
WALMART SUPERCENTER #1800   1801   MARKETPLACE   1/9/2018   83
WALMART SUPERCENTER #3224   555   INTERSTATE 30   1/12/2018   94
                86
WEBB MIDDLE SCHOOL   1610   SPRING CREEK   1/8/2018   97
WENDY’S #914   1310   CENTERVILLE   1/9/2018   88
Posted in:  Health/Safety
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