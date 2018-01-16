Health inspection report: Jan. 6-12
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|ARBY’S ROAST BEEF
|1902
|NORTHWEST
|1/6/2018
|74
|BENNY’S MART
|5249
|BROADWAY
|1/8/2018
|92
|BEVERAGE CITY #7
|4400
|BASS PRO
|1/12/2018
|78
|1/9/2018
|88
|BOMBAY SWEET & FAST FOOD
|4550
|BUCKINGHAM
|1/8/2018
|82
|BRANDING IRON
|1535
|BRAND
|1/11/2018
|66
|CAFE LAS BRISAS
|1002
|MARION
|1/8/2018
|54
|CHIPOTLE MEXICAN GRILL
|4170
|LAVON
|1/11/2018
|90
|CVS PHARMACY #7824
|5702
|LAVON
|1/11/2018
|94
|EDIBLE ARRANGEMENTS
|635
|TOWN SQUARE
|1/10/2018
|89
|FRANKIE’S PLACE
|1914
|PLANO
|1/9/2018
|89
|GRANDY’S #734
|2155
|NORTHWEST
|1/6/2018
|69
|HEATHER GLEN ELEMENTARY
|5119
|HEATHER GLEN
|1/10/2018
|96
|HOLIDAY INN EXPRESS
|4412
|BASS PRO
|1/9/2018
|95
|HOMEBOYS SHELL
|2510
|FIREWHEEL
|1/11/2018
|74
|62
|IBEX WHOLESALE
|3744
|CAVALIER
|1/10/2018
|72
|IN-N-OUT BURGER #269
|150
|TOWN CENTER
|1/11/2018
|99
|L & P WAREHOUSE
|322
|BARNES
|1/10/2018
|98
|LA PIÑITA
|3338
|BROADWAY
|1/9/2018
|82
|LAS BRISAS RESIDENCE CLUB II
|2101
|WALNUT
|1/8/2018
|75
|LEGEND OAKS HEALTHCARE & REHABILITATION
|2625
|BELTLINE
|1/10/2018
|84
|LIONHEART CHILDREN’S ACADEMY
|2256
|ARAPAHO
|1/10/2018
|94
|LITTLE BUTTERFLIES LEARNING CENTER
|2814
|LAVON
|1/8/2018
|95
|LONG JOHN SILVER’S #31805
|5621
|BROADWAY
|1/8/2018
|81
|MARU GROCERY & DELI
|2425
|WALNUT
|1/8/2018
|67
|MCDONALD’S #7269
|119
|BUCKINGHAM
|1/8/2018
|92
|MCDONALD’S #7319
|3285
|BROADWAY
|1/11/2018
|82
|MEEZ FOOD MART
|2315
|GUTHRIE
|1/8/2018
|88
|MELY’S KITCHEN MEXICAN RESTAURANT
|2441
|WALNUT
|1/11/2018
|44
|MINI-MART
|1106
|ROWLETT
|1/8/2018
|94
|MY THO RESTAURANT
|3325
|WALNUT
|1/10/2018
|72
|NESTLE TOLLHOUSE CAFE
|605
|TOWN SQUARE
|1/9/2018
|94
|NEW EGG ROLL CITY
|1721
|BELTLINE
|1/12/2018
|42
|NUTRITION WITH A TWIST
|1452
|BUCKINGHAM
|1/12/2018
|76
|OHANA HAWAIIAN BBQ
|2402
|WALNUT
|1/9/2018
|58
|ON THE BORDER MEXICAN GRILL & CANTINA #6
|1350
|NORTHWEST
|1/9/2018
|81
|PAPA JOHN’S PIZZA #1065
|5952
|BROADWAY
|1/8/2018
|82
|POPCORN JUNCTION
|520
|TOWN CENTER
|1/11/2018
|93
|POPEYE’S #8564
|3040
|BROADWAY
|1/8/2018
|73
|PURA VIDA
|149
|KINGSLEY
|1/10/2018
|99
|QUAN COM CHI DI 7
|3212
|JUPITER
|1/11/2018
|54
|RAISING CANE’S RESTAURANT #303
|1102
|NORTHWEST
|1/9/2018
|91
|STARBUCKS COFFEE #9668
|6075
|BROADWAY
|1/9/2018
|83
|STEEL CITY POPS
|337
|CONEFLOWER
|1/11/2018
|96
|TARGET T1489
|5301
|GARLAND
|1/9/2018
|87
|TOM THUMB #2561
|925
|NORTHWEST
|1/12/2018
|94
|WALMART SUPERCENTER #1055
|5302
|GARLAND
|1/12/2018
|82
|WALMART SUPERCENTER #1800
|1801
|MARKETPLACE
|1/9/2018
|83
|WALMART SUPERCENTER #3224
|555
|INTERSTATE 30
|1/12/2018
|94
|86
|WEBB MIDDLE SCHOOL
|1610
|SPRING CREEK
|1/8/2018
|97
|WENDY’S #914
|1310
|CENTERVILLE
|1/9/2018
|88
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report