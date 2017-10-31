Health Dept. inspection report: Oct. 23-28
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|7-ELEVEN CONVENIENCE STORE-34126A
|3425
|FOREST
|10/24/2017
|71
|AMAZEBALLZ
|335
|CONEFLOWER
|10/23/2017
|94
|AUNTIE ANNE’S
|295
|CEDAR SAGE
|10/24/2017
|85
|BAKER’S RIBS
|488
|INTERSTATE 30
|10/23/2017
|72
|BARNES & NOBLE BOOKSELLERS #2222
|190
|CEDAR SAGE
|10/24/2017
|95
|BEAVER TECHNOLOGY CENTER
|3232
|MARCH
|10/25/2017
|96
|BESTIE DONUT
|2313
|GUTHRIE
|10/23/2017
|73
|BOMBAY SWEET & FAST FOOD
|4550
|BUCKINGHAM
|10/24/2017
|69
|BURGER ISLAND #1250C
|1250
|NORTHWEST
|10/27/2017
|59
|CENTERVILLE BEER & WINE
|961
|CENTERVILLE
|10/24/2017
|92
|CHA BONG #1
|3212
|JUPITER
|10/26/2017
|78
|CICI’S PIZZA #33
|2936
|LAVON
|10/23/2017
|71
|COTTON’S PRODUCE
|4200
|BROADWAY
|10/24/2017
|98
|COUNTRY CLUB BINGO
|1416
|CASTLE
|10/23/2017
|87
|CURTIS CULWELL CENTER
|4999
|NAAMAN FOREST
|10/27/2017
|97
|94
|DAVIS ELEMENTARY
|1621
|MCCALLUM
|10/25/2017
|98
|DOLLAR GENERAL STORE #10910
|3338
|BROADWAY
|10/24/2017
|89
|ETHRIDGE ELEMENTARY
|2301
|SAM HOUSTON
|10/24/2017
|94
|FIREWHEEL COFFEE
|3003
|GEORGE BUSH
|10/27/2017
|69
|FRUTILANDIA/WATER INC.
|1402
|NORTHWEST
|10/21/2017
|79
|HARVEY’S FOOD MART
|3301
|BROADWAY
|10/23/2017
|92
|INTRINSIC SMOKEHOUSE & BREWERY
|509
|STATE
|10/24/2017
|81
|KINGSLEY GROCERY & CK CASHING
|1433
|KINGSLEY
|10/26/2017
|87
|LAVON BEER & WINE FOOD STORE
|2376
|LAVON
|10/24/2017
|94
|MCDONALD’S #28621
|5302
|GARLAND
|10/26/2017
|70
|MILLER FINA
|1330
|MILLER
|10/24/2017
|89
|MR J’S FOOD STORE
|906
|HIGHWAY 66
|10/24/2017
|91
|NANAK SUBZI MANDI
|4550
|BUCKINGHAM
|10/24/2017
|77
|NEW EGG ROLL
|2026
|BUCKINGHAM
|10/25/2017
|59
|NEW TRUONG NGUYEN INC.
|3727
|MARQUIS
|10/24/2017
|91
|NUTRITIONAL CLUB LOS AMIGOS
|2017
|SATURN
|10/23/2017
|92
|PANDA EXPRESS #1025
|5345
|GARLAND
|10/24/2017
|81
|PIT COMMANDER BARBECUE PIZZA
|2302
|EXECUTIVE
|10/28/2017
|88
|RAINBOW DONUTS #111
|1401
|NORTHWEST
|10/28/2017
|71
|ROXIANA FOODS
|2734
|KINGSLEY
|10/25/2017
|96
|SMARTWAY EXXON
|2020
|HIGHWAY 66
|10/24/2017
|94
|SUBWAY #30058
|5255
|GEORGE BUSH
|10/24/2017
|62
|SUNNY’S MART 1
|1502
|INTERSTATE 30
|10/24/2017
|77
|T.C. SHAVED ICE #1
|3117
|FIRST
|10/26/2017
|96
|TACO BELL #23748
|3160
|LAVON
|10/25/2017
|82
|TACO CASA
|6118
|BROADWAY
|10/26/2017
|74
|TARGET T1489-PIZZA HUT
|5301
|GARLAND
|10/27/2017
|85
|VIDA LIFE NUTRITION
|1430
|KINGSLEY
|10/27/2017
|97
|WALNUT BEER & WINE
|3246
|WALNUT
|10/24/2017
|55
|WEAVER ELEMENTARY
|805
|PLEASANT VALLEY
|10/23/2017
|91
|WHATABURGER #953
|4500
|BASS PRO
|10/23/2017
|74
|WHICH WICH #137
|5129
|GARLAND
|10/25/2017
|70
|WOWDY DONUT
|3035
|SHILOH
|10/25/2017
|85
|YOGURTLAND
|4170
|LAVON
|10/27/2017
|94
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report