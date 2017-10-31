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Health Dept. inspection report: Oct. 23-28 

Posted: 12:45 pm, October 31, 2017 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE-34126A 3425 FOREST 10/24/2017 71
AMAZEBALLZ 335 CONEFLOWER 10/23/2017 94
AUNTIE ANNE’S 295 CEDAR SAGE 10/24/2017 85
BAKER’S RIBS 488 INTERSTATE 30 10/23/2017 72
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS #2222 190 CEDAR SAGE 10/24/2017 95
BEAVER TECHNOLOGY CENTER 3232 MARCH 10/25/2017 96
BESTIE DONUT 2313 GUTHRIE 10/23/2017 73
BOMBAY SWEET & FAST FOOD 4550 BUCKINGHAM 10/24/2017 69
BURGER ISLAND #1250C 1250 NORTHWEST 10/27/2017 59
CENTERVILLE BEER & WINE 961 CENTERVILLE 10/24/2017 92
CHA BONG #1 3212 JUPITER 10/26/2017 78
CICI’S PIZZA #33 2936 LAVON 10/23/2017 71
COTTON’S PRODUCE 4200 BROADWAY 10/24/2017 98
COUNTRY CLUB BINGO 1416 CASTLE 10/23/2017 87
CURTIS CULWELL CENTER 4999 NAAMAN FOREST 10/27/2017 97
94
DAVIS ELEMENTARY 1621 MCCALLUM 10/25/2017 98
DOLLAR GENERAL STORE #10910 3338 BROADWAY 10/24/2017 89
ETHRIDGE ELEMENTARY 2301   SAM HOUSTON 10/24/2017 94
FIREWHEEL COFFEE 3003 GEORGE BUSH 10/27/2017 69
FRUTILANDIA/WATER INC. 1402 NORTHWEST 10/21/2017 79
HARVEY’S FOOD MART 3301 BROADWAY 10/23/2017 92
INTRINSIC SMOKEHOUSE & BREWERY 509 STATE 10/24/2017 81
KINGSLEY GROCERY & CK CASHING 1433 KINGSLEY 10/26/2017 87
LAVON BEER & WINE FOOD STORE 2376 LAVON 10/24/2017 94
MCDONALD’S #28621 5302 GARLAND 10/26/2017 70
MILLER FINA 1330 MILLER 10/24/2017 89
MR J’S FOOD STORE 906 HIGHWAY 66 10/24/2017 91
NANAK SUBZI MANDI 4550 BUCKINGHAM 10/24/2017 77
NEW EGG ROLL 2026 BUCKINGHAM 10/25/2017 59
NEW TRUONG NGUYEN INC. 3727 MARQUIS 10/24/2017 91
NUTRITIONAL CLUB LOS AMIGOS 2017 SATURN 10/23/2017 92
PANDA EXPRESS #1025 5345 GARLAND 10/24/2017 81
PIT COMMANDER BARBECUE PIZZA 2302 EXECUTIVE 10/28/2017 88
RAINBOW DONUTS #111 1401 NORTHWEST 10/28/2017 71
ROXIANA FOODS 2734 KINGSLEY 10/25/2017 96
SMARTWAY EXXON 2020 HIGHWAY 66 10/24/2017 94
SUBWAY #30058 5255 GEORGE BUSH 10/24/2017 62
SUNNY’S MART 1 1502 INTERSTATE 30 10/24/2017 77
T.C. SHAVED ICE #1 3117 FIRST 10/26/2017 96
TACO BELL #23748 3160 LAVON 10/25/2017 82
TACO CASA 6118 BROADWAY 10/26/2017 74
TARGET T1489-PIZZA HUT 5301 GARLAND 10/27/2017 85
VIDA LIFE NUTRITION 1430 KINGSLEY 10/27/2017 97
WALNUT BEER & WINE 3246 WALNUT 10/24/2017 55
WEAVER ELEMENTARY 805 PLEASANT VALLEY 10/23/2017 91
WHATABURGER #953 4500 BASS PRO 10/23/2017 74
WHICH WICH #137 5129 GARLAND 10/25/2017 70
WOWDY DONUT 3035 SHILOH 10/25/2017 85
YOGURTLAND 4170 LAVON 10/27/2017 94

 

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