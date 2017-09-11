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Health inspections: August 21-25 

Posted: 7:46 pm, September 11, 2017 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
7 MARES OSTIONERIA 3317 WALNUT 8/22/2017 78
BAR LOUIE RESTAURANT 340 CONEFLOWER 8/21/2017 81
BLEACHERS SPORTS GRILL 3402 ARAPAHO 8/21/2017 83
CAFE MAI 3465 WALNUT 8/22/2017 78
CRISPY CHICKEN & RICE 507 GARLAND 8/21/2017 78
DEL RANCHO SPORTS BAR & GRILL 142 CENTERVILLE 8/22/2017 71
DENNY’S #7880 12733 LBJ FWY 8/25/2017 59
DUCK CREEK GOLF CLUB 2800 DIAMOND OAKS 8/24/2017 83
EDDIE’S NAPOLIS ITALIAN BISTRO 4280 LAVON 8/24/2017 84
HOLIDAY INN 5110 GEORGE BUSH 8/21/2017 86
HYATT PLACE – GARLAND 5101 GEORGE BUSH 8/22/2017 84
IHOP #3014 5175 GEORGE BUSH 8/22/2017 68
JS QUICK STOP 3464 CAMPBELL 8/23/2017 60
JUARITOS RESTAURANT 3460 WALNUT 8/24/2017 81
KINGSLEY ONE STOP FOOD MART 2518 KINGSLEY 8/24/2017 88
KROGER FOOD STORE #403 532 INTERSTATE 30 8/22/2017 80
73
KROGER FOOD STORE #557 6850 SHILOH 8/24/2017 75
74
LA MEDIA LUNA 3460 WALNUT 8/25/2017 88
LA XANH 3575 WALNUT 8/23/2017 75
LESLIE’S PUPUSERIA, RESTAURANT 3460 WALNUT 8/24/2017 80
MCDONALD’S #24854 7201 GEORGE BUSH 8/25/2017 78
MCDONALD’S #7319 3285 BROADWAY 8/21/2017 77
MILLER GAS & MORE 2435 MILLER 8/21/2017 66
NANAK SUBZI MANDI 4550 BUCKINGHAM 8/22/2017 64
PANADERIA LA CARAMELA 1918 MILLER 8/23/2017 74
PAPA MURPHY’S 3015 ARAPAHO 8/23/2017 88
PEI WEI ASIAN DINER 4170 LAVON 8/22/2017 78
PEPPERIDGE FARM INC 2755 MILLER PARK NORTH 8/23/2017 94
PETE’S 695 TOWN SQUARE 8/23/2017 65
PHUONG NAM RESTAURANT 4413 WALNUT 8/24/2017 60
PLEASANT VALLEY NURSING, REHAB 1525 PLEASANT VALLEY 8/23/2017 91
QUEEN’S WINERY 3433 KINGSLEY 8/23/2017 85
S & E SNACKS 4413 WALNUT 8/22/2017 89
SAUCY CRAB 3545 WALNUT 8/23/2017 59
SONIC DRIVE-IN #2077 3901 FOREST 8/23/2017 74
YEN CHINA CAFE 1225 BELTLINE 8/25/2017 88
Posted in:  Health/Safety
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