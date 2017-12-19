Health inspections: Dec. 11-15
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|BIRRIERIA AGUINAGA
|105
|MAIN
|12/11/2017
|53
|CHESTNUT CAFE
|615
|TOWN SQUARE
|12/13/2017
|63
|CICI’S PIZZA #11
|1037
|NORTHWEST
|12/13/2017
|77
|CRISPY CHICKEN & RICE #1
|2930
|FIRST
|12/14/2017
|91
|DALLAS CHICKEN
|2909
|BELTLINE
|12/14/2017
|76
|DENNY’S #7880
|12733
|LBJ FWY
|12/16/2017
|70
|DONG QUE
|3555
|WALNUT
|12/14/2017
|75
|EL SABROSO TAQUERIA #1
|3426
|KINGSLEY
|12/14/2017
|40
|FIRST CHINESE BBQ
|3465
|WALNUT
|12/14/2017
|72
|FURR’S FRESH BUFFET
|1540
|EASTGATE
|12/13/2017
|60
|HANDPRINTS ACADEMY
|2418
|COLLEGE
|12/11/2017
|94
|HELLA TEMPLE
|2121
|ROWLETT
|12/11/2017
|84
|IHOP #3014
|5175
|GEORGE BUSH
|12/14/2017
|86
|JUDY’S CAFE
|3443
|CAMPBELL
|12/14/2017
|70
|LA MICHOACANA #34
|6535
|DUCK CREEK
|12/14/2017
|77
|71
|LAKEVIEW CENTENNIAL HS
|3505
|HAYMAN
|12/11/2017
|94
|LUNA ELEMENTARY
|1050
|LOCHNESS
|12/12/2017
|96
|LYLES MIDDLE SCHOOL
|4655
|COUNTRY CLUB
|12/11/2017
|100
|MINUTE MART
|3626
|SATURN
|12/13/2017
|86
|MONTCLAIR ELEMENTARY
|5200
|BROADMOOR
|12/13/2017
|97
|MONTERREY TAQUERIAS
|901
|BELTLINE
|12/12/2017
|82
|NAAMAN FOREST HIGH SCHOOL
|4843
|NAAMAN FOREST
|12/12/2017
|96
|NOODLELICIOUS
|3212
|JUPITER
|12/14/2017
|71
|OAK CREEK SCHOOL
|3429
|COLLINS
|12/14/2017
|94
|O’BANION MIDDLE SCHOOL
|700
|BIRCHWOOD
|12/13/2017
|85
|OLD TOWN STORE
|509
|AVENUE D
|12/13/2017
|97
|59
|ONE STOP SHOP
|730
|WALNUT
|12/12/2017
|94
|64
|PARKCREST ELEMENTARY
|2232
|PARKCREST
|12/14/2017
|78
|PAW PAW’S CAFE
|823
|MAIN
|12/11/2017
|79
|QUALITY BASED LEARNING CTR, L.L.C.
|1430
|NORTHWEST
|12/15/2017
|98
|QUOC HUONG RESTAURANT
|3112
|JUPITER
|12/13/2017
|69
|ROSALIND COFFEE
|107
|SIXTH
|12/12/2017
|78
|SAM HOUSTON MS
|2232
|SUSSEX
|12/15/2017
|97
|SAZÓN
|3035
|SHILOH
|12/14/2017
|74
|SCOOTERS
|1401
|NORTHWEST
|12/12/2017
|78
|SELLERS MIDDLE SCHOOL
|1009
|MARS
|12/12/2017
|95
|SOUTHWEST FARMERS MARKET
|4460
|WALNUT
|12/13/2017
|82
|SQUARE FOOD
|810
|WILDGROVE
|12/9/2017
|82
|SSS INTERNATIONAL INC. #5
|310
|BARNES
|12/14/2017
|99
|TACO BUENO #3059
|5724
|BROADWAY
|12/15/2017
|77
|TAJMAHAL ASIAN GROCERIES & CATERING
|6246
|BROADWAY
|12/11/2017
|83
|TASTY CHINA RESTAURANT
|3512
|WALNUT
|12/13/2017
|82
|THE FLYING SAUCER
|4821
|BASS PRO
|12/11/2017
|81
|TOLER ELEMENTARY
|3520
|GUTHRIE
|12/11/2017
|99
|TONY’S CRAWFISH & BANH CUON THANG LONG
|3347
|BELTLINE
|12/13/2017
|59
|TORTAS REVOLUCION
|3114
|SATURN
|12/14/2017
|85
|WHITESTAR LOGISTICS 2750
|2750
|MILLER PARK NORTH
|12/15/2017
|95
|WILLIAMS ELEMENTARY
|1821
|OLD GATE
|12/14/2017
|99
Posted in: Health/Safety