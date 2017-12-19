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Health inspections: Dec. 11-15 

Posted: 4:13 pm, December 19, 2017 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by Cindy Corley, Garland Health Department.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
BIRRIERIA AGUINAGA   105   MAIN   12/11/2017   53
CHESTNUT CAFE   615   TOWN SQUARE   12/13/2017   63
CICI’S PIZZA #11   1037   NORTHWEST   12/13/2017   77
CRISPY CHICKEN & RICE #1   2930   FIRST   12/14/2017   91
DALLAS CHICKEN   2909   BELTLINE   12/14/2017   76
DENNY’S #7880   12733   LBJ FWY   12/16/2017   70
DONG QUE   3555   WALNUT   12/14/2017   75
EL SABROSO TAQUERIA #1   3426   KINGSLEY   12/14/2017   40
FIRST CHINESE BBQ   3465   WALNUT   12/14/2017   72
FURR’S FRESH BUFFET   1540   EASTGATE   12/13/2017   60
HANDPRINTS ACADEMY   2418   COLLEGE   12/11/2017   94
HELLA TEMPLE   2121   ROWLETT   12/11/2017   84
IHOP #3014   5175   GEORGE BUSH   12/14/2017   86
JUDY’S CAFE   3443   CAMPBELL   12/14/2017   70
LA MICHOACANA #34   6535   DUCK CREEK   12/14/2017   77
                71
LAKEVIEW CENTENNIAL HS   3505   HAYMAN   12/11/2017   94
LUNA ELEMENTARY   1050   LOCHNESS   12/12/2017   96
LYLES MIDDLE SCHOOL   4655   COUNTRY CLUB   12/11/2017   100
MINUTE MART   3626   SATURN   12/13/2017   86
MONTCLAIR ELEMENTARY   5200   BROADMOOR   12/13/2017   97
MONTERREY TAQUERIAS   901   BELTLINE   12/12/2017   82
NAAMAN FOREST HIGH SCHOOL   4843   NAAMAN FOREST   12/12/2017   96
NOODLELICIOUS   3212   JUPITER   12/14/2017   71
OAK CREEK SCHOOL   3429   COLLINS   12/14/2017   94
O’BANION MIDDLE SCHOOL   700   BIRCHWOOD   12/13/2017   85
OLD TOWN STORE   509   AVENUE D   12/13/2017   97
                59
ONE STOP SHOP   730   WALNUT   12/12/2017   94
                64
PARKCREST ELEMENTARY   2232   PARKCREST   12/14/2017   78
PAW PAW’S CAFE   823   MAIN   12/11/2017   79
QUALITY BASED LEARNING CTR, L.L.C.   1430   NORTHWEST   12/15/2017   98
QUOC HUONG RESTAURANT   3112   JUPITER   12/13/2017   69
ROSALIND COFFEE   107   SIXTH   12/12/2017   78
SAM HOUSTON MS   2232   SUSSEX   12/15/2017   97
SAZÓN   3035   SHILOH   12/14/2017   74
SCOOTERS   1401   NORTHWEST   12/12/2017   78
SELLERS MIDDLE SCHOOL   1009   MARS   12/12/2017   95
SOUTHWEST FARMERS MARKET   4460   WALNUT   12/13/2017   82
SQUARE FOOD   810   WILDGROVE   12/9/2017   82
SSS INTERNATIONAL INC. #5   310   BARNES   12/14/2017   99
TACO BUENO #3059   5724   BROADWAY   12/15/2017   77
TAJMAHAL ASIAN GROCERIES & CATERING   6246   BROADWAY   12/11/2017   83
TASTY CHINA RESTAURANT   3512   WALNUT   12/13/2017   82
THE FLYING SAUCER   4821   BASS PRO   12/11/2017   81
TOLER ELEMENTARY   3520   GUTHRIE   12/11/2017   99
TONY’S CRAWFISH & BANH CUON THANG LONG   3347   BELTLINE   12/13/2017   59
TORTAS REVOLUCION   3114   SATURN   12/14/2017   85
WHITESTAR LOGISTICS 2750   2750   MILLER PARK NORTH   12/15/2017   95
WILLIAMS ELEMENTARY   1821   OLD GATE   12/14/2017   99
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