Health inspections: May 8-12
The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|ALBERTSON’S #4265
|5710
|BROADWAY
|5/11/2017
|71
|68
|BABE’S CHICKEN DINNER HOUSE
|1456
|BELTLINE
|5/10/2017
|82
|BUSSEY MIDDLE SCHOOL
|1204
|TRAVIS
|5/10/2017
|92
|CHINA STAR
|2425
|WALNUT
|5/9/2017
|50
|DOMINO’S PIZZA #6814
|1514
|ROWLETT
|5/9/2017
|80
|DON JOSE PALETERIA
|2441
|WALNUT
|5/11/2017
|94
|GISD ALTERNATIVE EDUCATION CENTER
|2015
|COUNTRY CLUB
|5/8/2017
|100
|GOOD SHEPHERD CATHOLIC SCHOOL
|214
|GARLAND
|5/10/2017
|96
|HICKMAN ELEMENTARY
|3114
|PINEWOOD
|5/11/2017
|98
|HILLSIDE ACADEMY FOR EXCELLENCE
|2014
|DAIRY
|5/8/2017
|97
|IL TEXAS CHARTER HIGH SCHOOL
|4413
|SHILOH
|5/11/2017
|86
|JACK IN THE BOX #711
|335
|GARLAND
|5/11/2017
|74
|KIDS GREEN ACRE SCHOOL
|675
|OATES
|5/12/2017
|91
|KIDS KINGDOM LEARNING CENTER
|4105
|BROADWAY
|5/11/2017
|94
|LA FOGATA TAQUERIA
|1902
|FIRST
|5/8/2017
|72
|MEMORIAL PATHWAY ACADEMY
|2825
|FIRST
|5/9/2017
|97
|SALUD Y VIDA
|1701
|FIFTH
|5/8/2017
|92
|SUNDANCE HOSPITAL DALLAS
|2696
|WALNUT
|5/12/2017
|70
|TGI FRIDAYS
|220
|CONEFLOWER
|5/10/2017
|85
|TONY’S DINER
|3112
|JUPITER
|5/8/2017
|62
|WATSON TECHNOLOGY CENTER
|2601
|DAIRY
|5/8/2017
|92
|WHITE STAR LOGISTICS 2755
|2755
|MILLER PARK NORTH
|5/10/2017
|95
Posted in: Health/Safety