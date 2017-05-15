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Health inspections: May 8-12 

Posted: 11:59 pm, May 15, 2017 by Kim Everett
inspections

The Garland Health Department conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health department inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
ALBERTSON’S #4265   5710   BROADWAY   5/11/2017   71
                68
BABE’S CHICKEN DINNER HOUSE   1456   BELTLINE   5/10/2017   82
BUSSEY MIDDLE SCHOOL   1204   TRAVIS   5/10/2017   92
CHINA STAR   2425   WALNUT   5/9/2017   50
DOMINO’S PIZZA #6814   1514   ROWLETT   5/9/2017   80
DON JOSE PALETERIA   2441   WALNUT   5/11/2017   94
GISD ALTERNATIVE EDUCATION CENTER   2015   COUNTRY CLUB   5/8/2017   100
GOOD SHEPHERD CATHOLIC SCHOOL   214   GARLAND   5/10/2017   96
HICKMAN ELEMENTARY   3114   PINEWOOD   5/11/2017   98
HILLSIDE ACADEMY FOR EXCELLENCE   2014   DAIRY   5/8/2017   97
IL TEXAS CHARTER HIGH SCHOOL   4413   SHILOH   5/11/2017   86
JACK IN THE BOX #711   335   GARLAND   5/11/2017   74
KIDS GREEN ACRE SCHOOL   675   OATES   5/12/2017   91
KIDS KINGDOM LEARNING CENTER   4105   BROADWAY   5/11/2017   94
LA FOGATA TAQUERIA   1902   FIRST   5/8/2017   72
MEMORIAL PATHWAY ACADEMY   2825   FIRST   5/9/2017   97
SALUD Y VIDA   1701   FIFTH   5/8/2017   92
SUNDANCE HOSPITAL DALLAS   2696   WALNUT   5/12/2017   70
TGI FRIDAYS   220   CONEFLOWER   5/10/2017   85
TONY’S DINER   3112   JUPITER   5/8/2017   62
WATSON TECHNOLOGY CENTER   2601   DAIRY   5/8/2017   92
WHITE STAR LOGISTICS 2755   2755   MILLER PARK NORTH   5/10/2017   95
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