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Health Department inspections: Oct 9-13 

Posted: 10:36 pm, October 17, 2017 by Kim Everett
health

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
7-ELEVEN CONVENIENCE ST #32914 6122 BROADWAY 10/10/2017 63
7-ELEVEN CONVENIENCE ST #36371A 7235 GEORGE BUSH 10/10/2017 82
AD BEER & WINE 565 OATES 10/9/2017 90
AINT NO MO BUTTER CAKES 501 WALNUT 10/14/2017 79
BIMBO BAKERIES USA, INC. 2855 MARQUIS 10/12/2017 88
BRAUM’S ICE CREAM #55 5435 BROADWAY 10/10/2017 75
CENTERVILLE ELEMENTARY SCHOOL 600 KEEN 10/10/2017 99
CVS PHARMACY #7718 1902 PLEASANT VALLEY 10/11/2017 98
DAIRY QUEEN #14146 6310 BROADWAY 10/12/2017 70
DALE BEVERAGE GROUP LLC 2921 NATIONAL 10/10/2017 74
DOLLAR GENERAL STORE #16276 1556 FIRST 10/10/2017 91
DOMINO’S PIZZA #6814 1514 ROWLETT 10/12/2017 80
FRIENDSHIP HOUSE-1ST BAPTIST CHURCH 620 AVENUE B 10/12/2017 99
GARLAND SENIOR ACTIVITY CENTER 600 AVENUE A 10/10/2017 94
HILLSIDE ACADEMY FOR EXCELLENCE 2014 DAIRY 10/11/2017 99
J DONUTS 5501 BROADWAY 10/13/2017 91
JAIMES DONUTS 6850 SHILOH 10/13/2017 94
JONATHAN’S PLACE #6075 6075 DUCK CREEK 10/9/2017 82
KB’S BRATS 5705 EAGLE 10/14/2017 91
KFC #J625008 5836 BROADWAY 10/10/2017 79
KING CHINA 1901 NORTHWEST 10/13/2017 64
KINGS BEER & WINE 3520 KINGSLEY 10/11/2017 92
KROGER FOOD STORE #557 6850 SHILOH 10/12/2017 89
88
MURPHY USA #7622 525 INTERSTATE 30 10/10/2017 78
NORTHLAKE ELEMENTARY 1626 BOSQUE 10/12/2017 89
QUIKTRIP #906 4906 JUPITER 10/11/2017 78
QUIKTRIP #907 3011 SHILOH 10/11/2017 87
RACETRAC #437 2018 NORTHWEST 10/14/2017 84
SHOREHAVEN ELEMENTARY 600 SHOREHAVEN 10/9/2017 97
STARBUCKS COFFEE #6379 2645 ARAPAHO 10/10/2017 88
THE ATRIUM @ PATTY GRANVILLE 300 FIFTH 10/10/2017 95
THE SALVATION ARMY 451 AVENUE D 10/11/2017 98
VN DAY CARE CENTER INC 3630 SHILOH 10/13/2017 90
WALGREENS #07586 5950 BROADWAY 10/10/2017 96
WALMART NEIGHBORHOOD MKT #2433 101 BUCKINGHAM 10/9/2017 98
96
89
WINGSTOP #95 5949 BROADWAY 10/13/2017 75
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