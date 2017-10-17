Health Department inspections: Oct 9-13
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and health dept. inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|7-ELEVEN CONVENIENCE ST #32914
|6122
|BROADWAY
|10/10/2017
|63
|7-ELEVEN CONVENIENCE ST #36371A
|7235
|GEORGE BUSH
|10/10/2017
|82
|AD BEER & WINE
|565
|OATES
|10/9/2017
|90
|AINT NO MO BUTTER CAKES
|501
|WALNUT
|10/14/2017
|79
|BIMBO BAKERIES USA, INC.
|2855
|MARQUIS
|10/12/2017
|88
|BRAUM’S ICE CREAM #55
|5435
|BROADWAY
|10/10/2017
|75
|CENTERVILLE ELEMENTARY SCHOOL
|600
|KEEN
|10/10/2017
|99
|CVS PHARMACY #7718
|1902
|PLEASANT VALLEY
|10/11/2017
|98
|DAIRY QUEEN #14146
|6310
|BROADWAY
|10/12/2017
|70
|DALE BEVERAGE GROUP LLC
|2921
|NATIONAL
|10/10/2017
|74
|DOLLAR GENERAL STORE #16276
|1556
|FIRST
|10/10/2017
|91
|DOMINO’S PIZZA #6814
|1514
|ROWLETT
|10/12/2017
|80
|FRIENDSHIP HOUSE-1ST BAPTIST CHURCH
|620
|AVENUE B
|10/12/2017
|99
|GARLAND SENIOR ACTIVITY CENTER
|600
|AVENUE A
|10/10/2017
|94
|HILLSIDE ACADEMY FOR EXCELLENCE
|2014
|DAIRY
|10/11/2017
|99
|J DONUTS
|5501
|BROADWAY
|10/13/2017
|91
|JAIMES DONUTS
|6850
|SHILOH
|10/13/2017
|94
|JONATHAN’S PLACE #6075
|6075
|DUCK CREEK
|10/9/2017
|82
|KB’S BRATS
|5705
|EAGLE
|10/14/2017
|91
|KFC #J625008
|5836
|BROADWAY
|10/10/2017
|79
|KING CHINA
|1901
|NORTHWEST
|10/13/2017
|64
|KINGS BEER & WINE
|3520
|KINGSLEY
|10/11/2017
|92
|KROGER FOOD STORE #557
|6850
|SHILOH
|10/12/2017
|89
|88
|MURPHY USA #7622
|525
|INTERSTATE 30
|10/10/2017
|78
|NORTHLAKE ELEMENTARY
|1626
|BOSQUE
|10/12/2017
|89
|QUIKTRIP #906
|4906
|JUPITER
|10/11/2017
|78
|QUIKTRIP #907
|3011
|SHILOH
|10/11/2017
|87
|RACETRAC #437
|2018
|NORTHWEST
|10/14/2017
|84
|SHOREHAVEN ELEMENTARY
|600
|SHOREHAVEN
|10/9/2017
|97
|STARBUCKS COFFEE #6379
|2645
|ARAPAHO
|10/10/2017
|88
|THE ATRIUM @ PATTY GRANVILLE
|300
|FIFTH
|10/10/2017
|95
|THE SALVATION ARMY
|451
|AVENUE D
|10/11/2017
|98
|VN DAY CARE CENTER INC
|3630
|SHILOH
|10/13/2017
|90
|WALGREENS #07586
|5950
|BROADWAY
|10/10/2017
|96
|WALMART NEIGHBORHOOD MKT #2433
|101
|BUCKINGHAM
|10/9/2017
|98
|96
|89
|WINGSTOP #95
|5949
|BROADWAY
|10/13/2017
|75
Posted in: Health/Safety
Tags: health inspection report