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Health inspections: September 9-15 

Posted: 2:59 pm, September 18, 2017 by Kim Everett
inspections

The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served.  Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60.  Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.

 

Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.

 

FACILITY NAME   STREET NUMBER   STREET NAME   ACTIVITY DATE   SCORE
ALLSTAR DONUTS 1546 ROWLETT 9/14/2017 82
APPLEBEE’S RESTAURANT 1440 EASTGATE 9/9/2017 76
BANH MI #1 3212 JUPITER 9/11/2017 44
BARBACOA HERMANOS CRUZ 109 CENTERVILLE 9/14/2017 65
BURGERLAND 3035 SHILOH 9/13/2017 72
CHEDDARS CASUAL CAFE 5445 GEORGE BUSH 9/15/2017 89
CHEESESTEAK HOUSE 1250 NORTHWEST 9/11/2017 85
CHESTNUT CAFE 615 TOWN SQUARE 9/11/2017 64
CHILI’S GRILL & BAR #0493 3271 GEORGE BUSH 9/13/2017 89
CHOPSTICK EXPRESS 2321 WALNUT 9/14/2017 84
CRAWFISH HUT 3212 JUPITER 9/14/2017 85
CRISPY CHICKEN & RICE #1 2930 FIRST 9/12/2017 66
CUQUITA’S RESTAURANT 1957 NORTHWEST 9/14/2017 78
DAIRY WAY #3 1810 KINGSLEY 9/11/2017 80
DEL RANCHO 220 KINGSLEY 9/12/2017 62
DOS BANDERAS TEX-MEX CUISINE 614 MAIN 9/14/2017 64
EAST WEST GENERAL STORE 6541 DUCK CREEK 9/14/2017 70
EL RIO GRANDE #4 901 MILLER 9/12/2017 87
68
EL TROMPO REGIO 2433 PARKCREST 9/12/2017 79
EZ AFRICAN FOOD STORE 1311 MARKETPLACE 9/14/2017 81
GARLAND GRILL 3421 KINGSLEY 9/13/2017 66
GOLD MINE RESTAURANT 3127 FIRST 9/13/2017 66
HANA JAPANESE HIBACHI & SUSHI 1201 BELTLINE 9/14/2017 52
HOULIHAN’S RESTAURANT & BAR 660 TOWN CENTER 9/14/2017 73
HUBBARD’S CUBBARD 901 MAIN 9/11/2017 71
IBEX WHOLESALE 3744 CAVALIER 9/15/2017 75
JACK IN THE BOX #791 1382 BELTLINE 9/14/2017 82
JT CAJUN SEAFOOD & WINGS 480 I-30 9/11/2017 61
LA MICHOACANA #23 2114 KINGSLEY 9/14/2017 66
LA MICHOACANA #34 6535 DUCK CREEK 9/12/2017 69
62
LOS CORRALES MEXICAN CUISINE 1449 JUPITER 9/15/2017 83
MI PUEBLITO COLOMBIANO 2030 BUCKINGHAM 9/12/2017 70
MILLENNIUM DONUTS 503 GARLAND 9/14/2017 83
MONTERREY TAQUERIAS 901 BELTLINE 9/12/2017 56
MORNING DONUTS 3443 CAMPBELL 9/14/2017 82
NEW EGG ROLL CITY 1721 BELTLINE 9/13/2017 74
ON THE BORDER MEXICAN GRILL & CANTINA #218 4970 GEORGE BUSH 9/11/2017 85
PRIMO’S TEX-MEX GRILLE 4861 BASS PRO 9/12/2017 78
QUOC HUONG RESTAURANT 3112 JUPITER 9/11/2017 61
ROSALIND COFFEE 107 SIXTH 9/12/2017 69
SBT LAO THAI FOOD TO GO 2020 BUCKINGHAM 9/15/2017 79
SMOKIN CHRIS 2621 INDUSTRIAL 9/9/2017 90
SQUARE FOOD 810 WILDGROVE 9/9/2017 90
SUN’S DONUT PALACE 6024 BROADWAY 9/15/2017 87
TEXAS LAND & CATTLE STEAK HOUSE 4881 BASS PRO 9/12/2017 72
TONY’S CRAWFISH & BANH CUON THANG LONG 3347 BELTLINE 9/12/2017 64
TORTERIA INSURGENTES #3 3114 SATURN 9/13/2017 66
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