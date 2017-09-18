Health inspections: September 9-15
The Garland Health Dept. conducts weekly inspections of establishments where food is served. Inspections are performed at day care centers, retirement homes, school cafeterias, restaurants and stores. A failing grade includes anything below 60. Any establishment that scores less than 70 is deemed “high risk” and inspections are performed more frequently. Establishments scoring less than 50 are subject to mandatory closure.
Information provided by city of Garland Environmental Health Manager Cindy Corley.
|FACILITY NAME
|STREET NUMBER
|STREET NAME
|ACTIVITY DATE
|SCORE
|ALLSTAR DONUTS
|1546
|ROWLETT
|9/14/2017
|82
|APPLEBEE’S RESTAURANT
|1440
|EASTGATE
|9/9/2017
|76
|BANH MI #1
|3212
|JUPITER
|9/11/2017
|44
|BARBACOA HERMANOS CRUZ
|109
|CENTERVILLE
|9/14/2017
|65
|BURGERLAND
|3035
|SHILOH
|9/13/2017
|72
|CHEDDARS CASUAL CAFE
|5445
|GEORGE BUSH
|9/15/2017
|89
|CHEESESTEAK HOUSE
|1250
|NORTHWEST
|9/11/2017
|85
|CHESTNUT CAFE
|615
|TOWN SQUARE
|9/11/2017
|64
|CHILI’S GRILL & BAR #0493
|3271
|GEORGE BUSH
|9/13/2017
|89
|CHOPSTICK EXPRESS
|2321
|WALNUT
|9/14/2017
|84
|CRAWFISH HUT
|3212
|JUPITER
|9/14/2017
|85
|CRISPY CHICKEN & RICE #1
|2930
|FIRST
|9/12/2017
|66
|CUQUITA’S RESTAURANT
|1957
|NORTHWEST
|9/14/2017
|78
|DAIRY WAY #3
|1810
|KINGSLEY
|9/11/2017
|80
|DEL RANCHO
|220
|KINGSLEY
|9/12/2017
|62
|DOS BANDERAS TEX-MEX CUISINE
|614
|MAIN
|9/14/2017
|64
|EAST WEST GENERAL STORE
|6541
|DUCK CREEK
|9/14/2017
|70
|EL RIO GRANDE #4
|901
|MILLER
|9/12/2017
|87
|68
|EL TROMPO REGIO
|2433
|PARKCREST
|9/12/2017
|79
|EZ AFRICAN FOOD STORE
|1311
|MARKETPLACE
|9/14/2017
|81
|GARLAND GRILL
|3421
|KINGSLEY
|9/13/2017
|66
|GOLD MINE RESTAURANT
|3127
|FIRST
|9/13/2017
|66
|HANA JAPANESE HIBACHI & SUSHI
|1201
|BELTLINE
|9/14/2017
|52
|HOULIHAN’S RESTAURANT & BAR
|660
|TOWN CENTER
|9/14/2017
|73
|HUBBARD’S CUBBARD
|901
|MAIN
|9/11/2017
|71
|IBEX WHOLESALE
|3744
|CAVALIER
|9/15/2017
|75
|JACK IN THE BOX #791
|1382
|BELTLINE
|9/14/2017
|82
|JT CAJUN SEAFOOD & WINGS
|480
|I-30
|9/11/2017
|61
|LA MICHOACANA #23
|2114
|KINGSLEY
|9/14/2017
|66
|LA MICHOACANA #34
|6535
|DUCK CREEK
|9/12/2017
|69
|62
|LOS CORRALES MEXICAN CUISINE
|1449
|JUPITER
|9/15/2017
|83
|MI PUEBLITO COLOMBIANO
|2030
|BUCKINGHAM
|9/12/2017
|70
|MILLENNIUM DONUTS
|503
|GARLAND
|9/14/2017
|83
|MONTERREY TAQUERIAS
|901
|BELTLINE
|9/12/2017
|56
|MORNING DONUTS
|3443
|CAMPBELL
|9/14/2017
|82
|NEW EGG ROLL CITY
|1721
|BELTLINE
|9/13/2017
|74
|ON THE BORDER MEXICAN GRILL & CANTINA #218
|4970
|GEORGE BUSH
|9/11/2017
|85
|PRIMO’S TEX-MEX GRILLE
|4861
|BASS PRO
|9/12/2017
|78
|QUOC HUONG RESTAURANT
|3112
|JUPITER
|9/11/2017
|61
|ROSALIND COFFEE
|107
|SIXTH
|9/12/2017
|69
|SBT LAO THAI FOOD TO GO
|2020
|BUCKINGHAM
|9/15/2017
|79
|SMOKIN CHRIS
|2621
|INDUSTRIAL
|9/9/2017
|90
|SQUARE FOOD
|810
|WILDGROVE
|9/9/2017
|90
|SUN’S DONUT PALACE
|6024
|BROADWAY
|9/15/2017
|87
|TEXAS LAND & CATTLE STEAK HOUSE
|4881
|BASS PRO
|9/12/2017
|72
|TONY’S CRAWFISH & BANH CUON THANG LONG
|3347
|BELTLINE
|9/12/2017
|64
|TORTERIA INSURGENTES #3
|3114
|SATURN
|9/13/2017
|66
Posted in: Health/Safety