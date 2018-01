HS basketball recap: Jan 19, 23

The scores for the high school girls’ and boys’ varsity teams for Jan. 19 and Jan. 23 are listed below.

Friday, Jan. 19 – Girls

Naaman Forest HS Lady Rangers 65 – North Garland HS Lady Raiders 22

High scorer NFHS – Aerial Stephenson, 20 points

High scorers NGHS – Tyvionna Williams and Taylor Starks, 12 points each

Sachse HS Lady Mustangs 66 – Lakeview Centennial HS Lady Patriots 32

High scorer SHS – Kayla Demus, 20 points

High scorers LCHS – Aja Scott, Jaliya Sharp, Bre’Asiaja Matthews and Candice Parramore, 6 points each

Garland HS Lady Owls 52 – South Garland HS Lady Colonels 13

Boys

South Garland Colonels 69 – Garland Owls 22

High scorer SGHS – Dearon Tucker, 14 points

High scorer GHS – Dawud Chew, 9 points

Naaman Forest Rangers 54 – North Garland Raiders 45

High scorer NFHS – K’avante Harris, 19 points

High scorers NGHS – Raquon Travis and Jarquis Parker, 9 points each

Lakeview Centennial Patriots 67 – Sachse Mustangs 53

High scorer LCHS – Nicolas Rene, 20 points

High scorers SHS – Derrick Rose and Tyler Blue, 12 points each

Jan. 23 – Girls

Rowlett HS Lady Eagles 47 – Naaman Forest HS Lady Rangers 34

High scorer RHS – Ngozi Obineke 11 points

High scorer NFHS – Janyah Crabtree, 10 points

Sachse HS Lady Mustangs 47 – Garland HS Lady Owls 25

High scorer SHS – Avery Crouse, 12 points

High scorer GHS – Haleigh Johnson, 10 points

North Garland HS Lady Raiders 39 points – South Garland HS Lady Colonels 19 points

High scorer NGHS – Taylor Starks, 24 points

High scorer SGHS – Samyri Stillwell, 5 points

Boys

Rowlett HS Eagles 58 – Naaman Forest HS Rangers 41

High scorer RHS – Joel Murray, 20 points

High scorer NFHS – Christopher Coley, 16 points

Sachse HS Mustangs 58 – Garland HS Owls 49

High scorer SHS – Tyler Blue, 19 points

High scorer GHS – Jayhlon Young, 21 points

South Garland HS Colonels 73 – North Garland HS Raiders 40

High scorer SGHS – Chris Harris, 20 points

High scorer NGHS – Raquon Travis, 14 points